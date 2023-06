Les escoles de Barcelona tallen la Meridiana per reclamar la climatització de les aules

Les(AFA) han protestat aquesta tarda contra la falta de climatització a les escoles de Barcelona. Com a mesura de pressió, les AFA han tallat l'perquè creuen que les altes temperatures a les classes afecten el dret a l'educació.La concentració ha afectat el trànsit durant mitja hora. Un centenar de famílies s'han manifestat a l'avinguda Meridiana, a l'encreuament amb el carrer Garcilaso, amb pancartes i xiulets. "Per què les escoles han de ser els únics edificis públics sense climatitzar", ha exposat Marta Aparicio, membre d'una AFA. Els manifestants han argumentat que la calor posadels alumnes iLes AFA han reclamat ali a laque destinin més pressupost per resoldre les altes temperatures a les aules i als patis, ja que moltes d'aquestes zones exteriors no tenen espais d'ombra.La protesta s'ha fet després que durant aquest curs 2022-2023 s'hagin emprès accions que no han donat prou fruits, segons les famílies que s'han queixat. El Consorci ha presentat un pla, que contempla la instal·lació d'aire condicionat a algunes aules, amb mesures que poden costar 100 milions d'euros, però les famílies ho troben insuficient.A principi de curs, 164 associacions de famílies, 58 direccions d’escoles i instituts, Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i els sindicatsEnsenyament, Federació d’Educació deCatalunya i’s van publicar un manifest conjunt reclamant solucions.

