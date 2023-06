Els independentistes són racistes? Són els que menys importància donen als orígens

Fins a quin punt són importants les següents característiques per considerar algú un veritable català (o el gentilici de la respectiva comunitat)?

La investidura d'una candidata independentista, d'extrema dreta i racista a Ripoll ha tornat a alimentar vells prejudicis que, des d'alguns sectors,i essencialista de tall fonamentalment nacionalista. Ara bé, és realmentrepresentativa de l'independentisme? Una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) feta pública aquest dimecres ho posa en dubte, ja que són precisamentdels seus conciutadans.Entre les preguntes del qüestionari, l'estudi demana fins a quin punt són importants diverses característiques per considerar algúo, en cada comunitat autònoma, un veritable habitant d'aquesta. Entre les opcions plantejades hi ha el fet de serde persones nascudes al territori, d'allà la mateixa persona o de. Aquells que van votar candidatures independentistes el 2019 hi donen menys rellevància que qualsevol altre electorat,En tots els casos, sóna l'hora de considerar un autèntic català o ciutadà de cada comunitat, en relació a les seves arrels. Més d'un 40% d'aquests hi veu necessari que la persona tingui diverses generacions de persones nascudes a la comunitat, una condició només important per al 30% dels votants dei dels comuns. Escassament poc més d'un 20% dels electors de Junts i ERC ho veuen rellevant i pràcticament cap de la CUP.Encara és més clar pel que fa al lloc de naixement de la persona en qüestió. A l'entorn del 60% dels votants de PSOE,veuen molt o força important que aquest sigui el de la comunitat on viu, fet que exigeix quasi la meitat dels electors de Podem i gairebé el 40% dels d'En Comú Podem. Per contra, només només un 30% de votants de Junts i ERC i un 23% de la CUP veuen significatiu que,. I fins i tot la diferència és més notable si es demana si cal la nacionalitat espanyola, molt més important per als electorats no independentistes. Sobretot per als del PP i Vox, però la distància entre els comuns i ERC, Junts i la CUP és igualment molt gran.La mostra de l'enquesta del CIS és molt gran --, cosa que permet filtrar per a partits d'àmbit català, malgrat fer-se a tot l'Estat. El treball de camp, a més, es va fer a l'entorn de les eleccions municipals -del-, cosa que permet captar la influència dels debats que hi tenien lloc. Ara bé, el caràcter obert de l'independentisme català -ja constatat en altres enquestes . Els votants del, per exemple, es fixen més en les arrels nacionals dels gallecs del que ho fan els dels partits unionistes, mentre que els d'no ho fan tant en el cas dels bascos, però sí més que ERC, Junts i la CUP.En el que sí que donen més importància els votants independentistes catalans és en el. Més d'un 70% d'aquests veu molt o força rellevant que un autèntic català parli català, criteri que només comparteix un 59% dels electors d'En Comú Podem. Pel que fa a la resta de partits, en tots els casos se situen al voltant del 50%, però cal tenir en compte que, fora dels territoris amb llengua pròpia, es pregunta per ladel lloc, fet que fa difícil equiparar les respostes de Catalunya amb les de, per exemple,

