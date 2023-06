La protecció de Puigdemont, a judici: assessor de Miquel Buch o escorta de l'expresident?

Uns antecedents que no són casuals

La Fiscalia sap què va fer Escolà?

Armat en un país estranger?

Dijous al vespre, davant l'antiga biblioteca de, els amics devan organitzar-li un sopar sorpresa de suport amb noms destacats com la presidenta del Parlament,, els expresidents, els exconsellers, o l'exalcalde, entre molts altres. Sota el lema "Mai caminaràs sol" -que recordava als grans judicis contra el procés de ja fa uns anys-, més de 400 persones van fer costat a Buch dies abans d'asseure's al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona per la protecció dea L'exili. L'exconseller d'Interior s'enfronta a una pena depel suposat servei d'escorta que va tenir l'expresident entre els anys 2018 i 2019.Els últims mesos Buch ha fet feina a l'empresa privada. Abans de la sortida de Junts del Govern, era el president de l'empresa pública d'infraestructures, però va ser destituït del càrrec el novembre de l'any passat. Ara torna al focus mediàtic i dimecres afronta el seu judici pels delictes de malversació i prevaricació, amb l'amenaça de penes altes de presó. L'altre acusat és, l'agent dels Mossos contractat com a assessor del Departament d'Interior i que, presumptament, va fer d'escorta de Puigdemont en diferents països de la Unió Europea. La Fiscalia li atribueix un, i li demana. Els advocats de Buch i Escolà s'han coordinat en l'estratègia que desplegaran davant del tribunal.El judici està previst que duri diversos dies i un dels testimonis -a distància- serà Puigdemont, protagonista indirecte de tota la causa. Els fets es remunten als anys 2018 i 2019, però el fiscal aprofita l'escrit per relatar un fet anterior que, a criteri de la defensa, no és casual. L'any 2017, Escolà formava part de lai, segons l'acusació,amb un "operatiu clandestí" que no va comunicar als seus superiors jeràrquics. Per això ja va ser expedientat i traslladat a la comissaria de Martorell. Aquests fets no es jutgen a l', però el fiscal ho inclou com a punt de partida de la tesi acusatòria per fixar un marc determinat en el judici, que les defenses miraran de desmuntar.Entre el 30 d'octubre de 2017 -després de l'aplicació del 155- i el 25 de gener de 2018, Escolà no va treballar per diversos motius -festes, vacances, permisos...-, però sí que fer diverses sortides a l'estranger per, segons la Fiscalia, fer tasques de custòdia i seguretat per a Puigdemont. En el relat de l'acusaciói alguns elements que no apareixen, com ara les lesions a l'esquena que pateix Escolà, que li impedeixen fer feines "físiques" d'escorta, per la qual cosa ja va demanar una baixa abans de ser nomenat assessor del. La gran pregunta que s'haurà de respondre en el judici, en tot cas, és si Escolà era assessor de Buch o bé escorta de Puigdemont.L'escrit del fiscal sosté que Puigdemont i l'aleshores conseller d'Interiormalgrat que no tenia condició d'autoritat i, per tant, no li corresponia tenir protecció. El 9 de juliol de 2018, el Suprem va suspendre Puigdemont com a diputat de Junts, una decisió que, ara fa uns mesos, va ser condemnada per l'ONU per vulneració de drets polítics. La Fiscalia sosté que Buch va ordenar facilitar un servei de protecció "amb persones de confiança i pagat amb diners públics". Interior va crear una nova plaça -segons la defensa,- com a assessor en matèria de sistemes de seguretat que va ser ocupada per Escolà. El mateix dia que va ser nomenat, va assistir a un acte amb Puigdemont a Brussel·les "per fer tasques de vigilància i protecció".Escolà era assessor de Buch, un càrrec plenament legal, o bé això era un càrrec fictici que amagava que en realitat feia d'escorta de Puigdemont? El tribunal haurà de decidir i. La Fiscalia sosté que entre el juliol de 2018 i el març de 2019 no consten dies de vacances ni tampoc la presència d'Escolà al seu lloc de feina. "Escolà, amb el coneixement i consentiment del seu superior jeràrquic, Buch, va fer nombrosos viatges fora del territori nacional en els que es dedicava a fer funcions de protecció, escorta, custòdia i assegurament de Puigdemont, dormint en nombroses ocasions a la seva residència de Waterloo, on disposava d'una dependència i que també s'encarregava de vigilar", afirma el fiscal.Per fer aquestes asseveracions, el fiscal fa un còmput de dies que l'agent dels Mossos va estar a l'estranger i dies que va estar a Catalunya mentre va ocupar el càrrec d'assessor. Dels 224 dies que va treballar, 103 va estar en països estrangers i 101 en territori català. Què va fer aquests dies que era fora? El fiscal creu que feia d'escorta de Puigdemont, però no aportaen aquest sentit més enllà de diversos viatges per assistir en actes o acompanyar el president a l'exili. La defensa, però, recorda que aquests viatges eren en dies de festa, que laobvia que un càrrec eventual no té un horari fix a la feina, i que no hi ha cap investigació sobre el terreny per determinar què hi feia Escolà, amb qui estava i si feia, efectivament, feines de protecció de Puigdemont.Un altre dubte que no resol el fiscal és com s'ho podia fer Escolà per fer feines com a escorta, que impliquen anar armat, en diversos països estrangers. L'escrit d'acusació relata diversos viatges a, entre d'altres, cosa que implicava agafar avions i passar controls de seguretat, impossible de fer amb un equip d'escorta -armes, escut antibales, porres extensibles...- sense l'autorització necessària. Segons la defensa,o d'altres països on Escolà hauria fet feines de protecció de Puigdemont per determinar si estaven al corrent que hi havia un agent dels Mossos armat al seu territori. El judici arrencarà dimecres, però l'última sessió serà a mitjans de juliol, en plena campanya electoral.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola