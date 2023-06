L'alcalde de Tel-Aviv demana a Collboni restablir els vincles amb Israel

El món no és aliè al canvi d'alcaldia ai des d'ja hi ha moviments per recuperar els vincles amb la capital catalana. Això és el que ha demanat l'alcalde deen una carta que ha fet arribar a. Tot plegat mesos després que Ada Colau decidís suspendre les relacions amb el país i l'agermanament amb la ciutat, una decisió que elno va compartir i va criticar.En la missiva, l'alcalde de la ciutat israeliana,, felicita Collboni pel seu nou càrrec, li desitja sort i encerts i li demana "aprofundir i enfortir" les relacions entre les dues ciutats. A més, convida el líder socialista a visitar Tel-Aviv per "ajudar, aconsellar i intercanviar idees". Per ara, l'de Barcelona no ha donat resposta oficial a la carta.Colau va explicar a inicis de febrer aquesta suspensió de relacions per la "" que feia Israel dels drets dels. La decisió, però, no va comptar amb el suport del seu soci de govern, dels socialistes, que van veure-ho com un "gravíssim error" i van denunciar que Colau actués viasense fer consulta prèvia amb el plenari de l'Ajuntament.De fet, la decisió de Colau no va comptar amb el suport de cap grup municipal , només el dels comuns.van votar en contra d'una iniciativa ciutadana que donava suport al trencament de relacions, mentre quees va abstenir., qui fins minuts abans del ple d'investidura d'aquest dissabte ho tenia tot de cara per ser alcalde, també va anunciar que restabliria relacions amb Israel . Collboni podria actuar en la mateixa línia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola