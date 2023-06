La serp pitó que va espantar les Corts: quasi quatre metres, quinze quilos i sense xip identificatiu

La serp pitó que va espantar el barri de les Corts de Barcelona fa tot just tres dies ja té nova casa. És el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya () de Masquefa on,perquè els professionals de l'entitat la puguin posar d'exemple per educar la població. La seva història servirà per conscienciar la societat que. Encara que la legislació tant autonòmica com estatal ho permet, èticament és qüestionable perquè és un exemplar perillós, segons ha explicat un dels treballadors que el cuida en declaracions a TV3.Només arribar al CRARC, a-nom que li van posar les persones que el van rescatar- li han fet una exploració per comprovar que tot va bé. Ha estat en aquest moment quan han detectat que té taques vermelles a la boca, mostra de l'inici d'unaper la qual haurà d'estar diversos dies amb antibiòtics. En aquesta revisió, també han comprovat que l'exemplar, de. Ràpidament, l'equip del centre l'ha registrada.Tampoc sabem l'origen de l'Aníbal, el que sí que s'ha pogut comprovar és que és una serp criada en captivitat. Per tant, no és salvatge sinó que s'ha criat per ser comercialitzada. ELa seva varietat, tot i ser de gran grandària, és nana i els professionals expliquen que no creixerà més.Les seves presses les mata per constricció. Les asfixia i un cop mortes se les empassa. Normalment,No pot ingerir una persona, tal com han volgut emfatitzar els especialistes. L'espècie salvatge, però, sí que podria, però no algú de mida gran. Quan són a la natura, és habitual veure aquestes serps damunt dels arbres, com se la van trobar a les Corts. Precisament, un dels seus modus operandi a l'hora de caçar és deixar-se caure de les branques sobre la presa. En llibertat, són de color verd i marró per camuflar-se.En el cas de les espècies com l'Aníbal, comercialitzades, no és gens habitual trobar-les enroscades en arbres de la capital catalana. Cada any alguna serp s'escapa, han explicat els membres del CRARC, però en aquest lloc i d'aquesta mida és "estrany", han detallat., per això les persones que hi eren passejant els hi ha costat d'adonar-se'n.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola