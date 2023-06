Divisió entre espanyols: un terç recentralitzaria l'Estat, un terç el descentralitzaria i un terç no el tocaria

Els espanyols estan, ja que la societat es divideix en tres grups pràcticament iguals: en un hi hauria els partidaris de, en l'altre es defensaria mési el darrer mantindria. Així ho assenyala l'estudi sobre identitats culturals, nacionals i europees del, fet públic aquest dimecres.Entre aquelles persones que defensen un canvi de model cap a un o altre cantó, a més, també hi ha divisió d'opinions. En el grup dels recentralitzadors, s'hi troba un 20% que simplementde les comunitats i un 13% que directament. I entre els descentralitzadors, hi ha un 18% dels enquestats que atorgariaa les autonomies i un 14% que reconeixeria a aquestes elPel que fa a electorats,(46%), però també un 21% incrementaria l'autogovern de les autonomies i un 16% el retallaria. Escassament el 7% en reconeixeria el dret a l'autodeterminació, el mateix percentatge que les suprimiria.una mica (35%) o prorrogar l'equilibri d'ara (33%), si bé un 19% també ho limitaria tot a un govern central.Més decantats estan(44%) o cap a la reducció del seu autogovern (34%). Al contrari que els de-sense les seves confluències-, que optarien per descentralitzar més competències (31%), mantenir les actuals (29%) o reconèixer el dret a esdevenir estats independents (24%). Aquesta darrera opció és l'hegemònica entre els electors d'(78%),(88%) i la(94%) i té molt de pes també entre els d'(39%), entre els quals també un bon gruix incrementaria l'autogovern de les comunitats (43%).Aquesta pregunta, però va desaparèixer del qüestionari el febrer del 2020. Des d'aquell últim cop que es va demanar,i quatre punt els partidaris de suprimir les autonomies, però han augmentat en vuit punts els que en reduirien l'autogovern, en set punts els que els atorgarien més competències i en quatre punts els que els permetrien ser estats independents. Els indecisos també s'han reduït força aquests anys.L'enquesta actual també demana per altres qüestions, com la. Un 46% creu que ha funcionat regular, un 29% opina que ha anat bé o molt bé i un 23% en fa una valoració negativa -entre els quals, molts votants independentistes-. En tot cas,, mentre que un 22% se sent més o només espanyol i un quasi idèntic 21%, més o només de la seva autonomia.Igualment, un 42% afirma que se sent-més d'un 70% en el cas dels votants de PP i Vox- i un 37% se'n sent bastant orgullós. Són nivells d'orgull similars a aquells que s'expressen per pertànyer a cada comunitat autònoma -sense que els independentistes destaquin per damunt de la resta, en aquest cas-. Si es demana, en una escala del 0 al 10, el grau d'identificació de cada enquestat amb el seu, la seva comunitat autònoma o amb Espanya, els nivells mitjans per als tres nivells són gairebé iguals, de 7,8.

