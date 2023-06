«Si veig que el mal que s'està fent al planeta és irreversible, no portaré fills a aquesta terra»

La Maria tenia 16 anys quan va enganxar per la tele un documental sobre eldel popular actor. Un docu que ella mateixa ara qualifica de “molt light”, però que, en el seu moment, va impactar-la fins al punt de capgirar-li la vida.Va començar a preocupar-se, a informar-se sobre el medi ambient, i va anar a parar a una assemblea universitària que va resultar ser, sense ella saber-ho, l'embrió de, un moviment de joves que veia urgent la necessitat de posar el canvi climàtic en l'ordre de prioritats de l'agenda social i política.De gairebé un dia per l'altre, la Maria va passar a serd'aquest moviment i a seure en institucions internacionals al costat de grans mandataris polítics. Ara és, però més enllà de l'activisme conviu de manera molt íntima amb la crisi climàtica.Al segon capítol del", parlem amb ella sobre l'. "Per mi és una benedicció i una maledicció alhora", confessa. "Em causa angoixa, però també em dona tota l'energia que necessito per fer el que faig", explica.En una conversa personal i íntima, la Maria desgrana les seves pors, explica com li afecta l'ecoansietat en el dia a dia i ens ajuda a mirar als ulls a l'elefant de la crisi climàtica. "Aquesta no és una crisi cíclica, les conseqüències seran irreversibles. Pot semblar una pel·lícular dels "'Avengers' però no ho és".També confessa per micròfon la gran decepció que ha viscut a les tresque ha assistit. "Entres i surts molt diferent d'aquestes reunions i he perdut molta fe en elles", admet.Amb la, mare i divulgadora del canvi climàtic, reflexionem per què cada vegada més joves es replantegen no tenir fills per la triple crisi planetària. "A mi m'encantaria tenir fills, però si veig que el mal que estem fent al planeta és irreversible, no en duré a aquesta terra", afirma amb dolor la Maria."El món que els tocarà habitar no serà un lloc amable, les projeccions que tenim avui no són esperançadores", explica Mònica Usart. "Realment fa por, perquè és un futur incert i la clau de tot plegat seràSi els canvis van ràpid, les adaptacions seran més traumàtiques", afegeix."Cada dècima de grau d'que frenem salvarà milions d'espècies o vides. La diferència entre augmentar 1,5 graus o 2 són devastadores", recorda Maria. Una objectiu que la Mònica comparteix tot demanant consciència als ciutadans. "Hem de deixar de ser egoistes, deixar de pensar en el benestar propi i en la nostra comoditat", diu Usart."La meva generació som el clar exemple que es pensava que eli no és el cas. Hem crescut amb totes les comoditats que hem volgut, amb iphones i ipads nous a cada temporada, i tot i així som la generació més deprimida en molts anys", reflexiona la Maria.No et perdis aquesta contundent conversaamb la, lai l'Àngel Serra, professor titular de psicologia especialitzat en salut mental i benestar social de la UVic.Pots mirar i escoltar el segon episodi,, a les principals plataformes: Spotify

