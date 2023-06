Ingressat un nen de 10 anys per una altra síndrome d'immersió a Múrcia

Nou cas de. Els serveis d'emergència han atès i traslladat a l'hospital undesprés de patir-ne una mentre es banyava en una platja de Cartagena, segons fonts del Centre de Coordinació d'Emergències. El migdia d'aquest dimecres, elha rebut l'avís i hi ha desplaçat una Unitat Mòbil. El nen ha estat assistit in situ per personal sanitari i una vegada estabilitzat, traslladat a l'per a ser valorat.La síndrome és un problema mortal que ha afectat diverses persones -especialment menors- en els últims anys a les platges espanyoles. Encara que es mantingui estesa la llegenda urbana al voltant del "" a l'hora d'entrar a l'aigua del mar, especialment quan aquesta està molt freda, el problema res té a veure amb el tracte digestiu, sinó amb laés a dir, quan els vasos sanguinis es redueixen de mida de manera brusca per un canvi molt sobtat de temperatura. Això passa en situacions comunes per a molts submarinistes, que ja es preparen per a aquestes circumstàncies i evitar entrar de manera molt brusca a l'aigua. Ara bé, també passa en banyistes que entren en aigües molt i molt fredes.El contrast amb la temperatura corporal provoca un efecte que pot ser mortal.(per això està associat al concepte tall de digestió), als que han pres molt el sol,o a persones sota els efectes de begudes alcohòliques.

