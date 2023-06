«Sorpresa i felicitat» al Disfrutar després de coronar-se com a segon millor restaurant del món

Reconeixement després de 30 anys d'ofici

Un últim esglaó per ser els primers

El restaurant barceloníha obert les portes aquest dimecres al migdia com a segon millor restaurant del món i primer d’Europa. “El premi té gust de sorpresa i felicitat”, ha assegurat, un dels xefs de l’establiment. El local també dirigit perva rebre aquest dimarts la distinció de la prestigiosa llista "The World’s 50 Best Restaurants" en una gala a. A la seva arribada al restaurant pel servei de migdia, Castro ha dedicat el premi a tot l’equip i a les famílies que han "patit i lluitat" per aconseguir-lo, però sobretot als clients, que són "els que fan possible que aquest somni arribi als plats".Situat alde, i capitanejat per tres excaps de cuina d', el Disfrutar va aixecar la persiana per primera vegada el desembre de 2014, després del bon funcionament del primer projecte compartit entre Castañas, Castro i Xantruch: el restaurantde, inaugurat el 2012. Dos anys més tard, els tres xefs van aterrar a la capital catalana amb una cuina d'avantguarda i la voluntat d'oferir una experiència gastronòmica de primer nivell. Des d'aleshores, el restaurant ha escalat posicions fins a convertir-se en el segon millor restaurant del món, segellat també amb dues estrelles"És molt fort que estiguem al segon millor restaurant del món", ha exclamat Castro a les portes del restaurant. "M'emociono pel sacrifici, les hores de feina, la constància i els equips", ha afegit. El xef ha considerat que eldelno només ha valorat la ", els conceptes i les tècniques" del Disfrutar, sinó també les persones. "Som com som, gent molt normal, amb els peus a terra, i amb la voluntat de seguir treballant", ha insistit.Castro també ha volgut posar en valor la trajectòria dels tres xefs, assegurant que portend'ofici. "Estàvem a dalt de tot al Bulli, vam ser el millor restaurant del món durant cinc anys, però el projecte del Compartir, i després, del Disfrutar, va començar sota terra", ha assegurat. En aquesta línia, Castro ha celebrat que el reconeixement del Disfrutar posi a la capital catalana a l'gastronòmic. "És un premi per a tota la gastronomia del país", ha reiterat el xef. De totes maneres, Castro ha descartat exportar el Disfrutar a cap altra ciutat. "Fem cuina creativa per tot el món, però menys és més", ha assegurat el xef. "Som gent de casa, de la terra, per ara no pensem estendre'l", ha insistit.El restaurantde, que va ser l'escollit aquest dimarts per la primera posició de la prestigiosa revista, no podrà repetir en l'edició del 2024, ja que la normativa de la direcció dicta que els guanyadors han de passar, de forma directa, a la categoria honorífica. De totes maneres, Castro diu que "cal seguir treballant". "Ser els primers és molt difícil, el que ens agrada és el dia a dia, i que tot vagi bé", ha asseverat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola