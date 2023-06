Estiu de «rècord», tot i l'encariment dels bitllets d'avió

Reserves amb més antelació

Les agències de viatges preveuen un estiu amb xifres "rècord" i confirmen la "recuperació total" del sector després de la pandèmia. Així ho ha indicat el president de l'(ACAVe),, que ha detallat que esperen un 15% més de reserves en comparació amb l'any passat, superant així els nivells del 2019. L'augment arriba tot i l'encariment del preu dels viatges, sobretot dels bitllets d'avió, que s'han apujat entre un 10 i un 15% respecte fa un any, segons ACAVe.Sobre la convocatòria d', les agències han assegurat que, de moment, no han registrat una frenada en les reserves, però admeten un augment "notable" de consultes sobre com anul·lar les vacances. L'ACAVe també ha afirmat que han rebut preguntes sobre el procediment a seguir per sol·licitar un document que acrediti que es tenen unes vacances contractades."Les vacances han passat a ser una prioritat pel consumidor", ha celebrat Martí, que ha assegurat que "la gent té ganes de viatjar" tot i el context d'alça de preus. Pel que fa a les destinacions, ACAVe ha assegurat que a nivell internacional "han tornat amb força" les reserves cap a països asiàtics -- i el Pròxim Orient --, mentre que de l'Estat destaquen les. Per primer cop, ressalten també els destins urbans, sobretotPer evitar "pujades de preu exagerades" les agències de viatges han notat que enguany els consumidors "són més previsors" i reserven amb més antelació. En aquesta línia, gairebé la meitat d'enquestats asseguren que la majoria de viatgers de l'Estat han fet la seva reserva. Aquest patró es repeteix entre els turistes estrangers que arribaran a l'Estat.ACAVe ha avançat que veu "poc probable" que en el context d'inflació actual puguin haver-hi ofertes d'última hora. Pel que fa a destinacions més econòmiques per aquest estiu, la patronal ha destacat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola