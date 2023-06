L'OCU denuncia Netflix per ocultar tarifes: aquestes són les pràctiques deslleials assenyalades

Les tres tarifes que apareixen al principi a la pàgina de Netflix, sense l'opció oculta Foto: Nació

Els mals de cap al voltant de les tarifes, els nous plans de subscripció i les noves polítiques d'empresa no tenen aturador a ha denunciat el gegant audiovisual perper "ocultar de manera deliberada" informació sobre les quotes mensuals al voltant de la tarifa bàsica -la que conté anuncis, que n'hi ha de dos tipus-.Ho han denunciat perquè, segons l'OCU, la política de Netflix en l'actualitat comporta a l'usuari "a explorar les diferents opcions de contractació" iper conduir el consumidor. El servei que opera a l'estat espanyol no és l'únic afectat. Alamània i França també pateixen aquesta mena de greuges, que l'OCU ha posat a disposició de les màximes autoritats de Consum del govern espanyol.L'organització ha volgut mostrar que a l'hora d'entrar a la web de Netflix només et trobes amb tres tipus de tarifa:. De manera deliberada, oculten una quarta tarifa, la Bàsica, que només apareix si cliques un botó per veure"mostrant preocupació" pels seus canvis de política en la subscripció i en com han afectat així els usuaris de l'estat espanyol. Des que no es poden compartir comptes entre diversos usuaris, l'entitat ha destacat que Netflix infringeix certs greuges que poden afectar de manera categòrica els usuaris.

