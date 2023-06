​El 36% dels municipis superen el consum màxim d'aigua del pla de sequera

Qui incompleix les dotacions mensuals?

Expedients per manca de dades

Tres unitats hidrogràfiques superen el màxim

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fet públic finalment el consum detallat de cada municipi. Actualment, elde les conques internes de Catalunya (CIC) estanestablertes del pla de sequera –en la majoria de casos, 230 litres per habitant i dia-. Tot i això, els municipis que compleixen els llindars –el 56%- aglutinen elL'ha publicat les dades mensuals de les dotacions per habitant i dia de tots els municipis de les conques internes. Ho ha fet des del juny del 2022 –període en el qual es va activar el pla de sequera- fins al maig del 2023.Per calcular el compliment o no de les dotacions cal tenir en compte l'estat de cada unitat hidrogràfica. En l'actualitat, n'hi ha–entre les quals el sistema Ter Llobregat- que estan en, fet que limita ael consum màxim. Ara bé, en alguns casos –per exemple amb un sector potent industrial- aquesta xifra pot ser superior. De fet, cal tenir en compte que no es tracta del consum domèstic, sinó que inclou la resta de sectors.L'incompliment o no de les dotacions està realitzada en funció dels tres darrers mesos, ja que hi ha municipis que entreguen les dades cada trimestre o bimensualment. Amb aquesta premissa, l'ACA calcula que en el 36% dels casos s'està incomplint el límit del pla de sequera. D'aquests casos,, segons Samuel Reyes, director de l'administració hidràulica. Tanmateix, si ens fixem en la població aquest volum d'incompliment es redueix al 9%. Es tracta bàsicament de municipis petits amb xarxes que s'abasten de fonts pròpies o que depenen de la pluviometria.Els municipis que tenen dotacions per sota dels límits són el 56%. Hi ha Barcelona i les grans ciutats metropolitanes, fet que engloba un. De fet, l'ACA assenyala que les unitats vinculades als embassaments –amb xarxes supramunicipals- tenen les dades més positives. A l'àmbit metropolità, des d'inici d'any, el consum mitjà s'ha reduït en 13 litres (un 7%).Elde les conques internesde cap dels darrers tres mesos. Tot i representar només l'1% de la població, es tracta d'un incompliment flagrant del pla de sequera. En aquest sentit, Samuel Reyes ha explicat que s'ha obert unaa ajuntaments que no han presentat les dades requerides, sense especificar de quins es tracta.Les conques internes de Catalunya es divideixen en, en funció de les fonts de subministrament. L'ACA decreta en cada cas en quin escenari del pla de sequera es troben i això determina el consum màxim per habitant i dia.Amb les dades del maig, hi ha. Dues són a les comarques gironines –l'Empordà i l'Aqüífer Fluvià - Muga- i el tercer és l'Anoia Gaià.(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderadal/hab·dia |(alerta, 250 l/hab·dia) | dotació ponderadal/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderadal/hab·dia(normalitat, sense límit): no subministra les dades(normalitat, sense límit): no subministra les dades(alerta, 250 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(alerta, 250 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix-Girona (excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) |dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderadal/hab·dia |(normalitat, sense límit) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix(excepcionalitat, 230 l/hab·dia) | dotació ponderada:l/hab·dia | compleix

