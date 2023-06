Llarena ordena la detenció de Clara Ponsatí

El jutge del Tribunal Supremha dictat una, que serà detinguda si trepitja territori espanyol com ja va passar al març. L'eurodiputada de Junts, perseguida per desobediència,el dia 24 d'abril i aleshores Llarena va preguntar a les parts si havia de reactivar la persecució contra ella o bé deixar la causa en suspens. Finalment, l'ha reactivada dictant aquesta ordre de detenció, que només té vigència en territori espanyol.En cas de ser detinguda, seràper fer la-l'havia de fer a l'abril, però no va comparèixer- i serà posada en, perquè el delicte de desobediència no implica presó. Quan es faci aquesta declaració, en què Ponsatí no es negarà a declarar, Llarena podrà tancar la instrucció de la causa contra l'exconsellera d'Educació i enviar-la a judici després de més de cinc anys. La dirigent independentista no es pensa posar a disposició del jutge.Llarena ha pres dues decisions. D'una banda,contra Ponsatí, tal com demanava la seva defensa, que s'emparava en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que estableix que quan hi ha una demanda d'empara de la immunitat, la causa oberta en un tribunal d'un estat membre s'ha d'aturar a l'espera del que diguin les autoritats europees. Llarena sosté que aquesta sentència parteix d'un supòsit diferent del de Ponsatí, en la línia del que han dit la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox.D'altra banda, el jutge instructor dicta una ordre nacional de detenció contra l'eurodiputada de Junts un cop ha constatat que no ha justificat el motiu per no comparèixer al Suprem el passat 24 d'abril. Llarena creu que vai per això ordena detenir-la si torna a Catalunya. El jutge reconeix que Ponsatí és eurodiputada i aquell dia tenia comissions al Parlament Europeu, però diu que aquestes eren compatibles amb la citació judicial, prevista al matí, i que per tant no és un argument vàlid per no comparèixer.Alhora, recorda també que l'eurodiputada hauria pogut advertir el jutge d'aquesta situació i demanar una nova data de compareixença, cosa que no va passar. Segons Llarena, i vistos els precedents dels últims anys,. L'argument de la defensa segons el qual Ponsatí té immunitat com a eurodiputada ha estat rebutjat per Llarena en reiterades ocasions. Aquesta protecció té efectes fora d'Espanya, però a l'Estat l'eurodiputada pot ser detinguda per poder concloure el procediment judicial.

