La Nit Irla 2023 reconeixerà Carme Sansa i el festival Barnasants

El 27 de juny a partir de les 19 hores se celebrarà al Pati-Claustre de l'Institut d'Estudis Catalans una nova edició de la. En aquesta ocasió, es reconeixerà amb el Memoriala l'actriui al festival. El premi reconeix cada any una persona i una entitat que hagin destacat per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalana-.A més, la Fundació també farà lliurament del Memorial, cofundadora d', i a la. Aquest any aquest premi està dedicat a les bones pràctiques al camp, amb motiu de l'Any Internacional del Mill. Per últim, la filòlogarebrà el Premi d'Irla 2023 per la seva obra Per què no sona bé. Les conseqüències de la minorització del català per al registre col·loquial i algunes propostes.Tot plegat en un acte que comptarà amb l'actuació de la cantant i compositorai que clourà, actualment secretaria general adjunta i portaveu d'. Per assistir cal inscripció prèvia i tots aquells que vulguin seguir l'acte a casa ho podran fer al canal de YouTube de la Fundació Irla.

