El pivot del Barça Nnaji rep insults racistes dels aficionats del Reial Madrid: «Parlem molt de Vinícius...»

L’arribada del Barça al Wizink pic.twitter.com/V6GgMEydp8 — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) June 20, 2023

Eles va proclamar la nit d'aquest dimarts campió de l'al, després de rematar les finals contra elamb el 3 a 0 definitiu. Si bé, l'eufòria blaugrana va quedar diluïda pels insults que va rebre el pivotquan va baixar de l'autobús abans del partit. "", va reblara la roda de premsa posterior.", "", "", "", "", van deixar anar els exaltats en la rebuda dels jugadors blaugranes. Uns insults que el tècnic barcelonista no va voler passar per alt i va denunciar davant els mitjans. "", va reflexionar."Ens estimem molt a James, és un noi meravellós i", va demanar Jasikevicius. El Reial Madrid, al seu torn, no s'ha pronunciat sobre els incidents i no ha pres cap mesura al respecte. Una reacció contrària a l'exhibida quan Vinícius va ser víctima d'un episodi semblant a València

