El PSC demana a Junts fugir de decisions «venjatives» i reeditar el pacte a la Diputació

Elha demanat a Junts que actuï amb "responsabilitat" per reeditar el pacte a la. La cap de llista dels socialistes a les eleccions del 23-J,, ha assegurat que l'acord ha funcionat bé durant aquests quatre anys i s'ha mostrat convençuda que si els postconvergents fan l'anàlisi arribaran a la mateixa conclusió. Per això, en plenes negociacions per tancar l'acord a l'ens supramunicipal, Batet ha instat el partit de Laura Borràs i Jordi Turull a, en un moment on encara cou el pacte de Jaume Collboni amb els comuns i el PP per apartar Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona.De fet, el debat a Junts és intens. Abans de la maniobra a l'Ajuntament, l'acord semblava encarrilat, però en les darreres hores tot plegat ha canviat. D'una banda, pesa el fet que ERC i el PSC han pactat a les, amb presidència pels republicans, i també que Junts podria quedar en la intempèrie institucional si perd l'Ajuntament, el Govern i la Diputació. Ara bé, sectors de Junts veuen molt complicat travar ara un pacte amb els socialistes, amb les eleccions espanyoles a tocar i després del pacte a Barcelona que ha indignat els postconvergents, que ja es veien amb l'alcaldia amb el suport d'ERC. En els propers dies se sabrà el desenllaç.Els números, però, són clars.i no hi hauria una majoria alternativa. Aquesta és la prioritat dels socialistes. L'altra opció sobre la taula és un, el partit de Jordi Ballart. Això obligaria el PSC a buscar alternatives, que passarien per una entesa amb els comuns i el suport del PP, com ha passat a Barcelona. Ara com ara, els comuns no contemplen aquesta opció, tot i que tampoc la contemplaven per a la capital catalana. La possibilitat d'un acord entre PSC i ERC és inexistent, com va dir fa uns dies Oriol Junqueras.Més enllà de la Diputació, el PSC té l'energia centrada en les. Aquest dimecres, els quatre caps de llista a les diferents demarcacions han fet una reunió del comitè de campanya per posar en comú les línies mestra que seguiran els socialistes en el camí cap a les eleccions. El PSC les afronta amb bones perspectives, si més no a Catalunya, on parteix com a favorit. Una altra cosa és el que passarà a Espanya, on el PSOE té opcions de quedar en primera posició, però no tantes de sumar una majoria suficient que apartidel govern espanyol.És per això que el missatge central de la campanya dels socialistes serà la crida al vot útil, concentrar el vot en la candidatura de Meritxell Batet per revalidar la Moncloa. Batet ha assegurat que el PSC surt a guanyar les eleccions i ha advertit dels riscos d'un govern de la dreta, que. En aquest sentit, ha tret pit de les polítiques del govern del PSOE en matèria de drets humans, igualtat, polítiques econòmiques, transició energètica o per reconduir la situació a Catalunya. "Ens juguem avançar o retrocedir en convivència", ha afirmat.

