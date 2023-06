Detinguda l'alcaldessa de Sitges per prevaricació i malversació en l'adjudicació de subvencions

ERC ja coneixia les "presumptes irregularitats"

Laha detingut l’alcaldessa ded'ERC,, en el marc de la investigació de 12 persones més, entre les qualsdel període 2017-2022, pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental en l’adjudicació de subvencions i contractes menors a ladurant els dos passats mandats. Hi ha un total de nou persones detingudes, entre les quals el regidor d'ERC, tres secretaris municipals i quatre persones més. ERC, al seu torn, ha assegurat quequan va detectar les presumptes irregularitats.Els agents han entrat el matí d'aquest dimecres a les dependències de l'Ajuntament en el marc d'unainiciada el març de 2022 i tutelada pelnúmero 8 deen què s'investiguen presumptes irregularitats en l’adjudicació de subvencions i fraccionament de contractes a la fundacióA més, també s'han dirigit a un edifici a la zona de Pruelles, als afores del nucli urbà de Sitges, on s’ubica l’del consistori i alsdels responsables d'una cooperativa implicada. Pel que fa al consistori, segons explica la periodista Anna Punsí, els agents s'han dirigit a l', on hi ha a l’àrea d’informàtica, per bolcar arxius i correus electrònics.Laencapçalat per l'alcaldessa Aurora Carbonell, tot i que també el de les legislatures anteriors de. Amb tot, el període que s'investiga va des del 2017 fins al 2022 i es calcula que es poden haver malversat. ERC ja va ocupar l’alcaldia en el passat mandat, mentre que en l’anterior, entre 2015 i 2019, era de CiU.

El partit d'ERC ha sortit al pas de la polèmica i ha assegurat que l'alcaldessa Aurora Carbonell i el mateix Ajuntament ja van posar en coneixement dels equips jurídics els fets que s'investiguen, després de detectar "presumptes irregularitats". A través d'un comunicat, el partit ha afegit que tot seguit es van aturar les subvencions a l'entitat en qüestió i es van iniciar els expedients per reclamar les subvencions no justificades. A la nota, ERC també reitera el seu compromís amb la gestió "pulcre i transparent" i es reafirma en contra de la corrupció.



Pilotes fora

L'altre gran afectat, l', ha emès un altre comunicat en què assegura que disposa d'informes que asseguren l'per part de la institució i que van aturar les subvencions quan van detectar "possibles irregularitats externes". Així, es reivindica com una institució "" i es posa a disposició de les autoritats per col·laborar "en tot allò que sigui necessari".Per la seva banda, las'ha desvinculat de la de Sitges-Garraf i ha recordat que no forma part de la seva xarxa: "i no tenim coneixement del seu origen i funcionament", han explicat.

