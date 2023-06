Detecten «sons de cops» on va desaparèixer el submarí que visitava el Titànic

Avenç important en la recerca deldesaparegut aquest diumenge mentre visitava les restes delal fons de l'oceà Atlàntic. Laha informat la matinada d'aquest dimecres que una aeronau canadenca ha detectat "" a l'àrea i diversos mitjans citen un correu intern de laen què es concreta que es tracta de "". Amb aquesta informació, els equips de rescat, amb l'ajuda de la, han pogut reubicar el vehicle.Als cincque viatjaven a bord del, segons l'última hora de la Guàrdia Costanera en una roda de premsa. La situació és crítica i les feines per trobar-los amb vida s'han intensificat per localitzar-los al més aviat possible.El capità que lidera els equips de rescat, en, ha emfatitzat quei necessita la col·laboració de múltiples professionals amb equipament especialitzat. De fet, segons ell mateix ha informat, a hores d'ara hi ha un gran nombre de recursos destinats a la zona per rescatar el submergible desaparegut. Parlem des d'fins aEl capità ha reiterat que estan explorant tant les profunditats de l'oceà com la superfície on es va detectar el vehicle per darrer cop per mirar de trobar qualsevolque pugui ajudar a trobar el submarí. I tot i que el temps en casos com aquest és crític encara hi ha esperança de trobar els passatgers i precisament per aixòper aconseguir-ho.Una de les coses que més està complicant les feines de rescat és la boira present en la superfície de l'oceà. Lacomplica la localització de qualsevol indici que porti fins al, el submergible que anava cap al Titanic. No obstant això, la part positiva és que en les pròximes hores, tal com ha detallat Frederick, està previst que el clima millori i hi hagi més claredat a la zona.A banda d'això, un altre aspecte que incrementa la complexitat de les logístiques involucrades és que la Guàrdia Costanerao continua sota l'aigua, totes dues possibilitats plausibles.

