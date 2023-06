Gairebé viu una tragèdia: una dona es desorienta amb el patinet elèctric i acaba conduint per la C-31

Ensurt a l'autopista per una infracció pràcticament involuntària. La conductora d'un patinet elèctric es va desorientar aquest dimarts i va acabar circulant, a la comarca del Baix Llobregat. La dona es va despistar i es va trobar enmig de la via que té dos carrils per banda i en la que hi ha diversos tramsUna patrulla de seguretat ciutadana de lala va trobar i es va col·locar darrere seu per acompanyar-la i evitar un accident amb altres vehicles. Finalment,on la conductora es va aturar.Un cop allà,amb patinet elèctric per vies interurbanes. Finalment, els Mossos li van indicar el camí per arribar de manera segura fins a Palamós, el destí de la dona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola