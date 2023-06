Laporta juga un rondo amb Jordi Basté en ple carrer de Barcelona per celebrar els 40 anys de Catalunya Ràdio

🔴 Sorpresa majúscula, el dia que @jordibaste recupera el "No ho diguis a ningú" a Catalunya Ràdio: el president @JoanLaportaFCB ens visita a l'estudi, coincidint amb la Lliga ACB que ha guanyat el Barça de bàsquet! #40CatRàdio https://t.co/QMr8pVUVye pic.twitter.com/Nkz02RJAwE — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 20, 2023

🔴 Coses que passen el dia que fas 40 anys, amb el president @JoanLaportaBCN i @jordibaste! Ràdio a la porta de l’emissora! 😍 #40CatRàdio https://t.co/QMr8pVUVye pic.twitter.com/pCqJjZV8YI — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 20, 2023

. Veus històriques d'El Matí ocupant tota la primera franja, actuacions musicals,i un final de festa apoteòsic amb els esports.El líder de la ràdio generalista a Catalunya,, va tornar a la que va ser la seva ràdio i al seu programa, el No ho diguis a ningú. El van acompanyar gegants de la comunicació radiofònica com... i quan ja havia començat el programa, va aparèixer Joan Laporta.El president deljust després que l'entitat aconseguís passar per sobre del Reial Madrid en el tercer partit de la final de l'ACB i així proclamar-se campió. Eufòric, pràcticament sense veu i abraçant-se a tots els que eren allà, Laporta tornava al programa i a la ràdio que va informar de la seva primera arribada a la presidència blaugrana.Com fa dues dècades,van sortir al carrer, en plena Diagonal de Barcelona, ja a altes hores de la nit, i es van posar a jugar un rondo amb una pilota mentre el president del Barça responia les preguntes del presentador i de tots els col·laboradors. Jornada històrica.

