Per què no apareixen els germans Roca a la llista dels millors restaurants del món?

La cuina del Celler de Can Roca. Foto: ACN

El 2019 el sistema de votacions es va modificar i tots els que havien guanyat alguna edició passada no podien tornar a formar part de la llista dels 50 millors perquè, precisament, s'havia creat aquest The Best of the Best. Joan Roca, en declaracions a l'agència EFE, ho valora positivament perquè considera que així "no fan tap" a altres cuiners i restaurants que podrien viure "la felicitat que van viure ells" en ser escollits.

Tot i això, no és l'únic restaurant català que integra aquesta llista d'escollits per l'Olimp de l'alta cuina. El Bulli, de Ferran Adrià, també en forma part. La selecció, realment, és petita: The French Laundry i Eleven Madison Park (dels Estats Units); The Fat Duck, al Regne Unit; Osteria Francescana a Itàlia; Mirazur a França i el Noma, a Dinamarca. Precisament, el Noma forma part de les dues llistes perquè va reobrir el 2018 amb un canvi de local i se li ha permès "tornar a presentar-se".

és una de les més prestigioses del món a l'hora de categoritzar quins són els millors locals del planeta. Aquesta mateixa nit s'ha celebrat la gala del 2023 on s'ha fet pública la llista d'enguany: el restaurantsituat a Barcelona, ha quedat en segona posició.. Però molts aficionats a l'alta cuina han notat una absència notòria:no hi apareixen. El motiu, però, és ben senzill.El restaurant dels cuiners catalans, reconegut mundialment i present en totes les llistes del món, no apareix aquest 2023 a la dels 50 millors perquè l'organització, la companyia britànica, ha decidit crear una llista encara superior: The Best of the Best. En aquesta categoria hi apareixen tots els restaurants que han aconseguit situar-se els primers de la llista dels 50 millors en alguna de les edicions anteriors. I, evidentment, en aquesta espècie de saló de la fama, apareix El Celler de Can Roca.

