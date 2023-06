Tres comarques en perill màxim per temps violent aquest vespre

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP).⚠



➡ Dt. 19:30 - 21:30 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/2yD15WaO3X — Meteocat (@meteocat) June 20, 2023

catalanes els espera un final de dia força mogut. El Servei Meteorològic de Catalunya () ha actualitzat la previsió del temps per aquest vespre i ha posat enel Pla d'Urgell, la Noguera i el Segrià.Concretament, l'avís ha començat a lesde la nit. La possibilitat, segons els experts, és que caiguinde diàmetre superior als dos centímetres, ratxes dede més de 25 metres per segon, i. El perill és molt alt al Segrià i alt a la resta de comarques.Per as'espera que el temps no millori precisament en aquesta zona. Els especialistes han previst una jornada marcada pels, tot i que puntuals, acompanyades per fang i pedra. Això sí, en les pròximes 48 hores la meteorologia experimentarà un. Les temperatures encara pujaran una mica més i el sol s'imposarà arreu del país.

