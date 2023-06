Els equips de rescat rebaixen les hores de vida dels passatgers en el submarí del Titanic

Als cincque viatjaven a bord delque visitava les restes del, segons l'última hora que ha avançat aquest dimarts al vespre la Guàrdia Costanera. La situació és crítica i les feines per a trobar-los amb vida s'han intensificat per localitzar-los al més aviat possible.El capità que lidera els equips de rescat, en, ha emfatitzat quei necessita la col·laboració de múltiples professionals amb equipament especialitzat. Segons ha informat, a hores d'ara hi ha un gran nombre de recursos destinats a la zona per rescatar el submergible desaparegut. Parlem des d'fins a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola