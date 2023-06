Catalunya Ràdio i RAC1 fusionen els magazins de tarda en una «emissió històrica»

🔴 El “Versió original”, amb @ToniClapes, va néixer a Catalunya Ràdio fa 26 anys i només durava una hora #40CatRàdio https://t.co/QMr8pVUVye pic.twitter.com/vddLxzCemP — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 20, 2023

El dia delde Catalunya Ràdio ja està a punt d'acabar i per al record quedaran moments icònics d'aquest mitjà de comunicació com per exemple lafusionant els dos magazins de tarda de les cadenes: La tarda de Catalunya Ràdio i Versió RAC1.Durant una hora, de 17:05 fins a les 18:05 de la tarda els presentadors dels respectius programes,, han recuperat el Versió original en una antena conjunta "històrica", mai vista en el món de la ràdio. En aquesta estona les dues emissores que, habitualment, són competència s'han fusionat i han generat unaque s'ha muntat ad hoc al carrer per apropar els continguts a la gent des de les 10:00 del matí i fins a les 22:00 de la nit.Clapés ha explicat al públic els seus inicis en el programa, que va començar a emetre's a Catalunya Ràdio. En aquell moment, elnomés feia una hora. De fet, Carod li ha fet broma sobre això al periodista barceloní, que ara té quatre hores de magazín, de 15:00 a 19:00 del vespre. "Em costa veure't fent només una hora de durada", ha comentat la presentadora de la tarda de Catalunya Ràdio, cosa a la qual ell ha respost:Aprofundint una mica més en els inicis de Clapés, l'home que lidera el Versió RAC1 ha explicat que l'hora que durava el programa la desgranava i compactavaamb els guions mentre ell repassava l'actualitat. El format, però, ha admès ell mateix no va funcionar i els dos primers resultats d'audiència en l'Estudi General de Mitjans (EGM) ho van deixar reflectit. Els directius d'aquell moment,li van dir:, ha reconegut el barceloní amb un somriure.I tot i que el dia de l'aniversari s'acaba, la programació especial de l'emissora s'allarga. En total, Catalunya Ràdio ha preparatAlgunes veus reconegudes de l'antena pública ja s'han sentit, però encara queden sorpreses. Josep Cuní, Miquel Calçada, Antoni Bassas, Mònica Terribas, Manel Fuentes, Xavier Graset, Toni Clapés, Jordi Basté, Josep Puigbó, Fina Brunet, Lluís Canut, Eduard Boet o Ramon Pellicer en són els més destacats.

