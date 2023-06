El temps d'aquest dimecres: núvols, pedra, fang i un canvi exprés

Temperatures a l'alça i canvi de temps de cara a dijous

Pocs canvis ens trobarem fins demà. Ara bé, a partir de dijous predominarà el sol i pujarà la temperatura. Pots consultar el vídeo complet de la predicció meteorològica al nostre canal de YouTube:https://t.co/HxLpPzUrMN pic.twitter.com/XQy9jwQVnX — Meteocat (@meteocat) June 20, 2023

El temps presenta. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () aquest dimecres continuarem amb la mateixa circulació del sud-oest. Per tant, de nou la zona més inestable, amb ruixats intermitents, quedarà restringida al terç oest del país.Així, la visibilitat serà bona en general, tot i que pot quedar reduïda per la pols en suspensió i transitòriament en moments de xàfec. El cel romandrà mig ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans. Amb tot, laon, a més a més, hi creixeran nuvolades deixant el cel transitòriament molt ennuvolat o cobert en aquests sectors, sobretot al final del dia quan seran més desenvolupades. A banda d'això, a trams del litoral hi haurà alguns núvols baixos al matí i novament a partir del vespre.Fins a la tarda són probables alguns, sobretot del sector occidental, i en són possibles a altres punts del terç oest i del litoral i prelitoral. Avançada la tarda se n'esperen al terç oest del país. Seran febles, puntualment moderats, i acumularano poc abundants. Sovint aniran acompanyats dei, a partir del vespre, també de. La precipitació anirà acompanyada deElbufarà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia, amb predomini del terral al litoral. Durant les hores centrals del dia bufarà fluix amb cops moderats de component sud i oest a l'interior i entre fluix i moderat de component est al litoral, sobretot al litoral nord. En moments de xàfec, sobretot al final del dia, es podran produir ratxes molt fortes de vent., per bé que la màxima serà més baixa a Ponent. A partir de dijous, el Meteocat pronostica un canvi de temps, amb jornades marcades àmpliament pel sol i per un augment encara més notable de la calor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola