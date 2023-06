S'enquista la bretxa salarial a Catalunya: les dones cobren 6.200 euros menys que els homes

Així ha evolucionat la bretxa salarial entre dones i homes a Catalunya

Aquesta era la diferència entre els salaris d'homes i de dones, en funció de diferents variables, el 2021 a Catalunya

Clicant o passant el cursor per damunt de cada barra, hi apareix la informació sobre els sous d'homes i dones en cada àmbit

Aquesta era la diferència entre la retribució d'homes i dones per hora treballada, en funció del sector productiu i el tipis de contracte, el 2021 a Catalunya

Clicant o passant el cursor per damunt de cada barra, hi apareix la informació sobre els sous d'homes i dones en cada àmbit



Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Els, de mitjana, però aquesta millora en les retribucions no es va traduir en una reducció de les diferències de guanys entre dones i homes. Així ho assenyala l', feta pública aquest dimarts, segons la qual el sou mitjà de les treballadores va ser de 25.016 euros mentre que la dels treballadors s'elevava fins a 31.213 euros., situant-se, dues dècimes més que l'any anterior.Aquesta diferència de salaris varia en funció de molts aspectes. Entre els catalans de rendes més baixes, per exemple,. En concret, el 10% de dones que cobren menys percep retribucions un 29% per sota que les del 10% de treballadors homes amb sous més baixos. Entre el 10% més ric, en canvi, la bretxa cau fins el 17%, si bé, en termes absoluts, la diferència aquí és molt superior, ja que els ingressos que perceben augmenten molt respecte l'anterior grup.La variació també és clara amb l'. Entre, mentre que, a partir d'aquella edat, se situa en el 20% o més. Un increment que segurament respon a que, a partir de lai de les obligacions de cura de la gent gran, moltes dones s'acullen a la jornada parcial, amb menors retribucions. Pel que fa al tipus de contracte,, ja que són igualment precaris tant homes com dones, amb sous just per sobre dels 20.000 euros, de mitjana. Finalment, la diferència salarial és lleugerament superior alque als altres, així com la dels treballadors ambés superior que entre els que no la tenen.La legislació actual prohibeix la discriminació salarial cap a les dones en llocs de treball equivalents. La bretxa, per tant, respon sobretot a, acaparant les treballadores la majoria de condicionants que desemboquen en salaris inferiors. Així, per exemple, elles estan presents a, aconsegueixenper parèntesis o canvis derivats de la maternitat i estan contractades molt més que els homes. Es tracta de discriminacions de caire social i no tan explícites que és més complicat afrontar normativament.Una part dels sous inferior, per exemple, s'explica perquè hi ha moltes més dones quede forma retribuïda perquè dediquen més temps a cures de familiars., quasi un terç inferior a la bretxa global. Fins i tot entre els treballadors amb contracte temporal, els sous de les dones són lleugerament superiors que els dels homes, per hora. Tot i això, els empleats indefinits estan molt millor pagats i la proporció d'homes entre aquests és clarament superior que entre els temporals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola