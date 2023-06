Desallotgen el castell de Montjuïc per un incendi que mobilitza 11 dotacions dels Bombers

Un dels recintes històrics més importants deha estat desallotjat per risc. Es tracta ni més ni menys que del. Elsde la capital catalana han rebut l'avís d'un foc en una zona de matolls molt a prop del recinte aproximadament les 14:30 del migdia i segons ha avançat El Caso la Guàrdia Urbana (com el presumpte responsable. L'origen de les flames, però, encara es desconeix.El foc està ubicat just davant del Castell. I tot i que ha estat petit, diferents usuaris han mostrat imatges de com encara ara s'observa lai les flames que han emergit al costat de l'avinguda Miramar, i que s'han pogut veure des de diferents punts de la capital catalana com la Zona Franca o el Port.Malgrat la feina dels Bombers de Barcelona,i ha obligat a mobilitzar fins a vuit dotacions de suport dels Bombers de la Generalitat fins a arribar a un total d'11, comptant les primeres tres que s'hi han desplaçat. A hores d'ara també col·labora en les tasques d'extinció un helicòpter bombarder i un de comandament. De moment,Les imatges del succés han corregut ràpidament per les xarxes socials, sobretot per part de turistes que han vist com en qüestió de minuts han passat de passejar tranquil·lament per la zona a veure's desallotjats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola