1. Begur

La platja d'Aiguablava, a Begur. Foto: visitbegur.cat

2. Cadaqués

La platja de Cadaqués Foto: ACN

3. Platja d'Aro

Les vistes del camí de ronda entre S'Agaró i Platja d'Aro Foto: F.Boada

4. Roses

La badia de Roses, vista des de l'aire Foto: catalunya.com

5. S'Agaró

Vista aèria d'una cala a s'Agaró Foto: Visita Costa Brava

S'apropa l'i, per tant, l'època de platja. Un dels destins per excel·lència a Catalunya per gaudir de l'època estival és la. Petits pobles, cales, gastronomia i paisatges de somni, aquest racó del país és un lloc perfecte per desconnectar.El marvoreja, un a un, els poblets, als quals dona un caliu especial. Barques a la sorra, carrerons estrets, botiguetes mediterrànies i uns habitants dedicats i vinculats al mar. Quins són els pobles més bonics de la zona? Aquest és eldel webés un dels municipis de la Costa Brava on millor es conserva el llegat arquitectònic d'origen indià. Del seu centre històric s'ha de destacar el castell, edificat sobre un turó que dominava tot el voltant i que actualment ofereix grans vistes. A més, Begur compta també amb un entorn natural enorme, dins del qual es poden gaudir algunes de les cales i platges més destacades de la zona, com Sa Tuna, Aiguablava o l'Illa Roja.Enmig del cap de Creus trobem la població de, un dels pobles més bonics i emblemàtics de la costa catalana. Fins al segle XIX va estar bastant aïllat del seu entorn donada la situació geogràfica, i això ha permès la conservació, en bona part, del seu encant original. Cases amb la façana blanca i una església reposen entre el mar color turquesa i l'entorn natural del cap de Creus, una imatge que es completa amb cales de pel·lícula.Al cor de la Costa Brava trobem. El municipi combina una gran oferta d'oci, cultura i gastronomia amb un entorn natural preciós. És un lloc ideal per gaudir del turisme esportiu, amb possibilitat de fer activitats nàutiques, senderisme i també BTT. Algunes de les seves cales més icòniques són Cala Sa Cova o Cala del Pi. Si es vol anar una mica endins, el nucli de Castell d'Aro és un lloc amb molt encant, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.La badia deés clau per entendre el creixement del municipi des dels seus inicis, com a colònia grega al segle IV abans de Crist. L'espai, a més, és una font d'atracció per als amants del mar i de les activitats nàutiques. Ciutadella de Roses, un element patrimonial extraordinari de la zona, és un dels espais que sí o sí s'han d'anar a veure. A tocar del Parc Natural del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l'Empordà, Roses permet gaudir del territori a peu i en bicicleta mentre es contemplen els paisatges.És una entitat de població del municipi de Castell d'Aro, però s'Agaró s'ha convertit en un dels punts imperdibles de la Costa Brava gràcies al seu centre urbà pintoresc d'estil noucentista. De fet, aquest petit poblet s'ha convertit en una de les zones d'estiueig més freqüentades pels visitants gràcies a l'encant arquitectònic que hi ha als seus carrers i les cales i platges que voregen el Mediterrani.

