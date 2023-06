Els comuns descarten per ara reeditar l'operació Collboni a la Diputació de Barcelona

"Mai un alcalde de dretes". Amb aquestes paraules justificava dissabte al seu perfil de Twitter, portaveu d'En Comú Podem al Parlament, els vots gratuïts de BComú a nou alcalde de la ciutat . Les ha tornat a repetir aquest dimarts, en roda de premsa des de la cambra catalana. Però ha assegurat que la maniobra que va portar al PSC a l'alcaldia de la ciutat, amb els vots del PP inclosos, no es repetirà, per ara, a la. "Hi ha la voluntat de Junts i PSC de refer la sociovergència", ha constatat el portaveu parlamentari, que davant d'això ha proposat que es forgi uncom a les diputacions de Lleida i Tarragona, on han pactat PSC i ERC: "Creiem que hi ha una majoria de progrés".La majoria de progrés, però, és pràcticament impossible. ERC ja ha assegurat en reiterades ocasions que en cap cas donarà la presidència de l'ens supramunicipal al PSC , i fins i tot ha demanat aque no "regali" aquest espai als socialistes. Mentrestant, els de Laura Borràs i Jordi Turull es troben enfangats en unaper avaluar quin camí és el més interessant a seguir: entrar a la Diputació i reeditar un pacte còmode amb els socialistes, o no pactar amb el PSC després d'haver-li arrabassat l'alcaldia aLa constitució de la Diputació de Barcelona s’ha de produir en plena campanya de les eleccions generals, entre els dies 10 i 14 de juliol. Damunt la taula hi ha diverses possibles majories, començant per l’actual govern, del PSC i Junts, però també una entesa entre el PSC, ERC i els comuns. Com a l’Ajuntament de Barcelona, també seria aritmèticament possible una majoria de vots del PSC, comuns i el PP. Cid, però, ha volgut “descartar” aquesta possibilitat. També la descartava, número dos dels comuns, el dijous de la setmana passada a l'Ajuntament de Barcelona, però finalment els d'Ada Colau van canviar de parer.Mentrestant el PSC negocia a diverses bandes. Els socialistes asseguren que mantenen converses amb ERC, Junts i els comuns, si bé la voluntat ésamb els juntaires, com ja va passar el 2019, amb la presidència de la socialista"Hem tingut una bona experiència. Voldríem poder reeditar el pacte si es donen les condicions, va anar bé. I si no,", ha assegurat també aquest dimarts Alícia Romero, portaveu socialista, des del Parlament.Si el pacte no prosperés amb Junts, doncs, el PSC no descarta cap dels escenaris: "Està tot obert". Els socialistes no han aconseguit encara cap presidència de cap diputació, si bé han entrat a govern a les de Tarragona i Lleida . És per aquest motiu que tenen molt clar que batallaran per tenir l'administració barcelonina. "Hi posarem tots els esforços", ha insistit Romero.Romero ha posat en valor el paper de la Diputació de Barcelona de suport als ajuntaments i ha dit que als socialistes els hi agradaria mantenir-s'hi. "Posarem tots els esforços perquè sigui així", ha afegit.

