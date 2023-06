🚨 ARA MATEIX TENSIÓ AL BARRI DE ROCAFONDA



La policia desnona una família i la multitud comença a llençar ous i farina!! pic.twitter.com/Y6BLFs3TOh — Sindicat d’Habitatge de Mataró (@sindicatmataro) June 20, 2023

🔴URGENT🔴



Acaben de detenir a la Pili i l'@uralita_ del Maresme!



Després de desnonar, Mossos han sortit del cordó, els han perseguit i se'ls han endut. En breus, passem més informació. pic.twitter.com/5IQAVANC51 — Sindicat d’Habitatge de Mataró (@sindicatmataro) June 20, 2023

pel desnonament d'una família amb menors d'edat a càrrec seu. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos membres delde la capital del Maresme després d'intentar aturar el llançament del matrimoni i els infants, que no han pogut acabar aturant.de la policia catalana han fet acte de presència per facilitar el desnonament al barri de Rocafonda.Desenes de persones havien estat convocats per intentar aturar-lo.i ha començat un enfrontament després que els activistes llancessin ous i farina als agents dels antiavalots dels Mossos. Segons els mitjans locals que han estat presents en l'acció, els agents afirmen que detenen els dos activistesSegons expliquen des del Sindicat, la família fa vint anys que resideix al mateix pis, adquirit per una hipoteca, i mai han deixat de pagar les mensualitats., però l'habitatge va acabar venent-se a un fons voltor que ha fet cas omís d'aquest pacte. Va deixar d'acceptar els rebuts i va reclamar el desallotjament.Una unitat del(SEM) ha atès una persona que ha patit un atac d'ansietat a posteriori dels moments de tensió viscuts en el desnonament. Diversos membres delhan assegurat que la detenció de les dues persones s'ha produït després que els antiavalots trenquessin el cordó policial, agafessin els dos activistes i els reduïssin a terra.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola