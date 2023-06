Tot el que se sap del submarí desaparegut quan visitava les restes del Titanic

Com és el submarí Titan?

Qui hi ha dins del submarí desaparegut a l'oceà Atlàntic?

Quant costa i com és el viatge a les restes del Titanic?

Fins quan es pot sobreviure dins el submarí?

L'oceà, prop de la costa del, es troba en màxim moviment dels equips de rescat que intenten trobar amb vida cinc persones que es troben en un submarí desaparegut mentre feia una visita turística a les restes del Titanic . Gairebé 24 hores després que s'informés dels fets encara no hi ha cap pista sobre on es pot trobar. Repassem què se sap per ara d'aquesta desaparició.El submarí rep el nom dei està preparat per transportar cinc persones fins als 4.000 metres de profunditat en mars i oceans. El vehiclees fa servir per, però també per rodaro per, com en aquest cas, viatjar. En concret, fa 6,7 metres de llarg, 2,5 d'alt i 2,8 d'ample.L'única certesa a hores d'ara és que dins l'embarcació hi ha cinc persones, de les quals es coneix la identitat a través de l'empresa que gestiona la contractació d'aquests viatges, que són habituals. Un d'ells és el multimilionari britànic, director executiu d'Action Aviation. Dos dels altres integrants són, un dels homes més rics del Pakistan, i el seu fill. Dawood és vicepresident d'Engro Corporation i de Dawood Hercules Corporation. Un explorador francès i el director executiu d'Oceangate Expeditions, qui organitza aquests viatges, també serien a la nau.Cal tenir en compte que aquestanomés està a l'abast de molt poques persones, ja que cal pagarper accedir-hi. Es tracta d'un viatge de vuit dies i set nits i l'objectiu és arribar a les restes del Titanic, situades a 3.800 metres de profunditat des que va naufragar el 1912, fa més de 110 anys. El submarí va perdre tota comunicació amb terra ferma prop de les costes de Terranova i les autoritats treballen amb la hipòtesi que està enfonsat a l'enorme oceà Atlàntic.Els equips de rescat van ara a contrarellotge. No hi ha temps per perdre i calculen que els tripulants tenendisponibles per poder respirar i mantenir-se en vida. Així doncs, la data límit se situa en divendres al voltant de la nit. La companyia propietària del submarí va en la mateixa línia, i assegura que dins el submarí hi havia provisions d'oxigen per a quatre dies.

