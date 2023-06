​El futur mundial de la vela es dona cita a la Costa Brava

Activitats de sensibilització

Les regates es disputen a la badia de Roses. Foto: Cedida a Nació

Un impacte econòmic superior als 11 milions d’euros

El futur de laes dona cita aquesta setmana a la. En aquest sentit, laacull el Campionat del Món de vela infantil , categoria infantil. Se celebra fins al 25 de juny al Club La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador i reuneix ade 56 països.Els participants tenen entre 10 i 15 anys i són considerats els. Naveguen amb la petita embarcació individual Optimist, que és la d’iniciació a la pràctica esportiva de la vela per excel·lència.Des de l’organització de la competició s’ha aprofitat la celebració d’aquest campionat mundial per potenciar el vessant més formatiu de la pràctica de l’esport de la vela, emfatitzant els eixos dei responsabilitat social. Per això, en paral·lel a les regates, els esportistes participen en el projecte “Campionat del món d’Optimist – Una experiència sostenible”, que compta amb accions formatives i educatives i que connecten amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en cadascuna de les iniciatives proposades.Entre d’altres, hi ha activitats organitzades amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava, la Fundació Barcelona Nàutica i el passat cap de setmana es va celebrar la primera edició de la Fira Conscient al mateix–on estan allotjats el gruix dels participants-.També s'ha apostat per la sostenibilitat en l'organització del campionat. En aquest sentit, almenys dos dels vaixells que s'utilitzen per a tasques de direcció i seguretat de les curses són totalmentLa majoria dels 259 joves regatistes, procedents dels cinc continents, són a la Costa Brava acompanyats de les seves famílies i personal dels clubs de vela, amb estades que superaran els 15 dies.Segons l'organització, l'impacte econòmic de l'esdeveniment suposarà una xifra superior als 11 milions d’euros, en un territori que per les seves característiques meteorològiques i capacitat organitzativa s’ha posicionat com unaper la pràctica dels esports nàutics. En aquest sentit, el Club de Vela la Ballena Alegre ja treballa per acollir l’any vinent elsde la categoria F-18 Catamarà i el de Windsurf.

