El Govern situa Junts com a soci prioritari per pactar els pressupostos de 2024

La B-40, a prop

Esmena a Junts per Ripoll

La consellera de la Presidència,, ha dit que el Govern "ha començat a moure la maquinària" per preparar elsi ha constatat que caldran suports parlamentaris, perquènomés té 33 diputats al Parlament. "Obrirem un procés de negociació i", ha afirmat Vilagrà, que ha emplaçat el partit dea parlar d'aquesta i més qüestions en les properes setmanes i mesos, en la línia també d'apropar posicions després de les eleccions municipals.La consellera ha ressaltat la importància d'arribar a consensos per defensar el model de Catalunya davant la possiblea les eleccions espanyoles. "Necessitem arribar a acords amb Junts", ha afirmat. Un d'ells, el de pressupostos, pel qual caldran altres suports. "", ha dit Vilagrà. Els darrers comptes es van aprovar amb el PSC i els comuns. Vilagrà ha recordat que es van començar a treballar amb Junts, però el trencament del Govern ho va dificultar tot. Amb tot, ha assegurat que el Govern i els postconvergents tenen moltes coses en comú.Precisament sobre els pressupostos, però en aquest cas els d'aquest any, Vilagrà ha dit que s'està treballant en un dels, com és el de la B-40, mentre els socialistes asseguren que se signarà aviat. Vilagrà, però, ha ressaltat un principi d'acord per destinarcom la C-32 o els accessos a l'AP-7 i AP-2, entre d'altres. La voluntat del Govern seria signar "en paral·lel" la carpeta de la B-40 i aquestes altres inversions, però Vilagrà no ho ha posat com a línia vermella.Pel que fa a l', un dels compromisos també subscrit amb el PSC, Vilagrà ha dit que l'acord pressupostari preveu trobar el màxim consens en aquesta infraestructura, i ha dit que ha de tenir el suport del territori. "Ens hem compromès a parlar amb tothom i després de les eleccions farem les reunions que calguin per encarrilar aquest consens", ha afirmat. Es tractaran aquesta i d'altres qüestions en la reunió entre el president,, i el nou alcalde de Barcelona,en una reunió que mantindran "en els propers dies", un cop l'alcalde hagi tancat el cartipàs.Vilagrà ha afirmat que l'arribada de l'extrema dreta a l'alcaldia de"és una mala notícia" i ha esmenat l'actuació de Junts a la capital del Ripollès, on la manca d'acord ha implicat que l'extrema dreta dearribi a l'alcaldia. ", ni la direcció local ni l'executiva territorial", ha lamentat Vilagrà, que ha afirmat que es van fer "plantejaments tebis" i una "negociació erràtica". La consellera ha destacat l'acord que van assolir ERC, el PSC i la CUP i ha criticat que Junts no s'hi sumés. Amb tot, ha confiat que es pugui treballar per revertir aquesta situació. La majoria absoluta de l'Ajuntament de Ripoll podria impulsar una moció de censura contra l'actual alcaldessa.

