La CUP contracta seguretat privada a Madrid: «Hem de garantir la nostra integritat»

☕ Mireia Vehí revela que la @cupnacional contracta seguretat perquè pugui anar pel carrer a Madrid | @Mireia_veca



🗣️ "Contractem gent de la nostra corda política. L'extrema dreta existeix. Té poder als cossos policials"



📲 https://t.co/MrTxQlo94k@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/ICm0dvQuj3 — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 20, 2023

La diputada de laali candidata a les eleccions del 23-J ha revelat que la formació anticapitalista contracta seguretat privada perquè els seus diputats puguin moure's per. En una entrevista al Cafè d'idees de Televisió Espanyola ha explicat que en determinats moments el partit ha hagut de posar seguretat als seus membres per "garantir la seva integritat física".A més, ha explicat que busquen personal que sigui "de la mateixa corda política" perquè a la"no controles qui tens al costat". "Sembla una pel·lícula, però l'existeix i té poder tant a mitjans com a cossos policials", ha afegit. En la mateixa línia, Gabriel Rufián, candidat d'ERC i líder del partit al Congrés, també va assegurar aquest dilluns que l'havien intentat agredir en fins a quatre ocasions pels carrers de Madrid.D'altra banda, Vehí s'ha referit a les eleccions espanyoles deli ha alertat que l'no és una solució. "Per molt enfadada i decebuda que la gent estigui sobre la situació de les esquerres i l'independentisme, millora la situació que la dreta, l'extrema dreta i eltinguin cada vegada més institucions? Nosaltres pensem que no", ha explicat, i ha afegit que sinó "s'obrirà un cicle conservador".La candidata de la CUP al Congrés també ha retret ali aque hagin estat "porucs amb el poder i els poderosos" i creu que això fa que hi hagi "un camí per córrer ample des de l'esquerra independentista". Vehí no s'ha volgut situar en l'escenari de donar suport a un govern de PSOE iper evitar que governin, però ha assenyalat que el que ells han demanat sempre és un referèndum.

