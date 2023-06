Collboni anuncia que les obres de la Rambla de Barcelona es faran en tres anys i no en sis

La relació amb Trias i la investidura

El flamant alcalde de Barcelona,ha anunciat quede la capital catalanacom estava previst de manera inicial. Segons ha explicat als micròfons d'El Món a RAC1, el socialista ha donat instruccions als serveis tècnics perquè les obres es puguin fer en la meitat de temps. El nou batlle de Barcelona ha reconegut que és una obra complicada i molt sensible, però també ha apuntat que ésper a "recuperar" Ciutat Vella."Hi destinarem tots els recursos necessaris perquè Ciutat Vella torni a ser l'espai on hi hagi qualitat de vida", ha promès Collboni. La idea, ha resumit, és"un gran eix econòmic". Ell mateix ha admès que considera el districte "com una prioritat". A més ha assegurat que es recuperaran els projectes d'interiors d'illa, que es faran uns 15 en aquest mandat.Collbonique existeixen repartides pels districtes de Barcelona, però queEn referèncial'alcalde de la capital catalana ha assenyalat que ell és partidari de continuar amb les obres per connectar-lo. "Arribarem fins a Verdaguer i després hem de veure com es fa la connexió", ha conclòs.Collboni també ha abordat les qüestions sobre la investidura i com es va gestar la seva arribada a l'alcaldia. El socialista ha afirmat que. "Van ser hores frenètiques [...] Jo vaig arribar al ple amb dos discursos", ha assegurat als micròfons de RAC1. També ha reiterat que la seva intenció és mantenir el govern municipalEl socialista ha respost a la seva pròpia afirmació en campanya, en la qual assegurava que "qui perdia les eleccions anava a l'oposició". "Vaig portar la meva investidura fins al final", ha sentenciat. També ha respost a les acusacions que la investidura de la capital catalana "es va decidir a Madrid". "És fals, ho van fer els regidors de Barcelona", ha afirmat.

