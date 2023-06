Detenen a Barcelona un home que volia obligar la seva filla a casar-se amb un familiar

Laha detingut un home que pretenia casar la seva filla amb un familiar contra la seva voluntat. La víctima i la seva actual parella, lliurement escollida per ella, estaven refugiats en unaper temor a les represàlies del seu pare. L’home ha quedat ena l’espera del judici després de passar a disposició judicial. El jutge ha dictat quatre ordres de protecció per garantir la seguretat de la seva filla, del seu marit, la seva dona i una altra filla.De fet, l’altra filla ja s’havia casat amb un cosí el 2021, un matrimoni organitzat pel seu pare. L’operació s’ha portat a terme en col·laboració amb la. A l’home se li atribueixen els delictes d’amb finalitat de, afavoriment a la immigració irregular i falsedat documental. Pretenia casar la seva filla amb un nebot que es trobava en el seu país d’origen.L’agost del 2021, la família sencera es va desplaçar al seu país per assistir ald’una de les filles amb un cosí seu. L’ara també víctima va assistir a laobligada pel seu pare, amb el pretext d’acompanyar la família i estar al costat de la seva germana. Un cop allà va comprovar que el seu pare volia aprofitar per casar-la a ella també amb un nebot.En negar-se la dona a contraure matrimoni amb un home més gran que ella al qual gairebé no coneixia va ser, amb greus lesions. La intervenció de terceres persones va evitar que la cosa anés a més. La dona pensava que l’agressió havia impedit justament que es poguessin fer tots els tràmits del matrimoni, però ara ha pogut comprovar que sí que hi ha documents que certifiquen que està casada amb aquesta persona.L’objectiu del detingut, a més de casar la seva filla, era portar el seu nebot ai ja havia començat els tràmits amb un certificat de matrimoni que la víctima nega haver signat. Tant la víctima com la seva parella estan rebent assistència per part d’una. El pare va ser detingut el 21 de maig, després de tornar del seu país d’origen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola