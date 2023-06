Mor un motorista a Barcelona després de xocar amb un cotxe de la Guàrdia Urbana

ha mort en un accident de trànsit aquest dilluns a la nit amb la seva moto després de xocar contra un vehicle de la. Segons han avançat des de Betevé, el sinistre es va produir al barri delal voltant de les deu de la nit.La policia municipal de la capital catalanaque impliquen, encara sense saber en quina gravetat, el cos. Una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques va traslladar la víctima a l'hospital, on va morir poques hores després. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de lade la policia barcelonina per investigar les causes del succés.Aquestaper sinistre de trànsit a la capital catalana aquest any. El consistori ha lamentat la mort d’aquest ciutadà i ha traslladat el seu condol a la família i amics.ha activat el servei d'atenció psicològica del Centre d'Urgències i Emergències Socials municipals per atendre els familiars de la víctima.

