El PP es carrega l'accent de València

Elva per feina ali també persegueix el català des de l'de la capital. La nova alcaldessa del PP,, ja ha donat l'ordre de recuperar la nomenclatura en castellà de, que és sense accent. Així, reverteix la política del govern sortint de, que va marcar com a única oficial la fórmula en català, amb l'accent obert.Català n'ha tingut prou amb tres dies al càrrec per sentenciar el primer atac contra el català, just en el mateixen què ha anunciat com s'estructurarà el seu executiu municipal. Com a mínim, no ha eliminat la fórmula en valencià. El canvi normatiu es tractava d'una promesa electoral i s'emmarca en la persecució als Països Catalans que van acordar PP ien el pacte per governar el País Valencià en coalició.Les dues formacions han arribat a un acord programàtic de 50 punts en el que dibuixen les línies principals del nou govern de laque presidirà. Una d'aquestes línies principals és precisament deixar de subvencionar "lesque promoguin els Països Catalans".Pel que fa a la llengua, Mazón ja ha avançat que eliminaran l', que suprimiran la figura dels assessors que vetllen per incrementar l'ensenyament del català a les escoles, i que deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi la igualtat lingüística entre el valencià i el castellà. En l'àmbit de l', també ha assegurat que "traurà la ideologia de les aules".

