​FGC estalvia l'aigua d'una piscina olímpica cada dia amb unes obres entre l'Hospitalet i Cornellà

Pere Mateu i Antoni Segarra, responsables de FGC, explicant els treballs. Foto: Albert Segura / ACN

Les obres que(FGC) està duent a terme a la línia Baix Llobregat - Anoia permet estalviar l'equivalent a l'aigua que es necessita per omplir una. Els treballs es fan en el tram de túnel entre l'i on s'hi filtra aigua procedent del riu Llobregat,que abasteix la ciutat de Barcelona.Consisteixen en reduir aquestes filtracions a la zona de vies injectant microciment i reforçant la contravolta situada sota el pas dels trens. Des de l'inici dels treballs, ara fa 3 anys,que d'una altra manera s'haurien perdut, el que equival al, com Viladecans.Fa just tres anys, durant unes de les inspeccions periòdiques que es fan a les vies, es va detectar un moviment de mil·límetres a laa tocar de l'estació d'Almeda, a Cornellà. La companyia va investigar-ho, i va detectar que amb la, que passa per una cota inferior al túnel, es forçava la pujada de la contravolta situada sota la superfície de vies.A més, la força de l'aigua feia que també entrés sorra a través de les fisures que generava, a la vegada que quan l'aigua baixava, la contravolta tornava a la seva posició original i. Això va empènyer a actuar en el tram afectat, entre Almeda i avinguda Carrilet, a l'Hospitalet, implementant tecnologia "desenvolupada per gent de la casa", detalla el director de Xarxa Ferroviària i Projectes d'FGC,"L'aqüífer del Llobregat és una de les reserves naturals d'aigua que té Barcelona", recorda Mateu, que destaca que amb els tres anys de treballs s'ha aconseguit estalviar un total de 3 milions de metres cúbics d'aigua. "Interessa que l'aqüífer segueixi amb el nivell més alt possible peri perquè estigui net, fet que incrementa i millora la qualitat de les reserves d'aigua de Barcelona", afegeix.Les tasques que duen a terme els operaris d'FGC per evitar l'entrada de l'aigua es basen en un control constant i intensiu de la infraestructura. Per fer-ho, la companyia té un seguit de sensors que prenen mesures amb làser de l'estat del terreny, amb la finalitat de detectar la mínima variació del sòl.FGC ha adquirit recentment una, un vehicle que circula per les vies i que ha suposat una inversió de més des. "Es dota d'una tecnologia que permet mesurar al mil·límetre les desviacions de via i andanes, i assegurar que tot estigui correcte", explica el president de la companyia,

