Perpinyà prohibeix la revetlla de Sant Joan en un dels seus barris

ha prohibit la celebració de la revetlla de Sant Joan en un dels barris de la ciutat de la Catalunya Nord. En concret,, on se celebrava des de feia anys sense cap mena de problema, organitzada per les escoles Arrels i Bressola, l'entitat Fogar Laic iEn un correu electrònic que van rebre aquest dilluns al matí, el consistori els comunica que no pot autoritzar l'activitat en els terrenys municipals on s'havia de fer i. La directora de l'escola Arrels-Vernet, Elena Gual, afirma que no entenen la decisió i argumenta que fa temps que es feia aquesta celebració al barri.", afirma. La situació, a més, els ha enganxat quan ja tenien un grup musical contractat, el menjar i les begudes comprades. Ara estan buscant una alternativa que podria passar per fer-ho en uns terrenys privats.. El que és una incògnita, a hores d'ara, és que faran després.El cartell de la revetlla incloïa un "aperitiu popular musical" a partir de les set de la tarda;. L'Ajuntament de Perpinyà, per la seva banda, preveu fer un espectacle de foc a peu del Castellet a partir de les deu de la nit i un festeig per celebrar la festa a dos quarts d'onze.

