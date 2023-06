Notícies del 19 de juny de 2023

22:08 Subirats, Asens i Colau tanquen la llista dels Comuns per Barcelona en les eleccions espanyoles



El ministre d'Universitat, Joan Subirats, el líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens, i la fins dissabte alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tanquen la llista dels Comuns per Barcelona el 23-J. Els tres noms són simbòlics, amb nul·les possibilitats de ser escollits essent el 30, el 31 i la 32 de la llista barcelonina respectivament. A banda d'això, Asens va anunciar divendres que abandonava la política institucional, per la qual cosa la seva aparició a la llista s'ha d'entendre com un gest de suport a Sumar, la coalició liderada per Yolanda Díaz que inclou el grup de Podem. Una altra de les novetats de les llistes presentades pels de Díaz arreu de l'Estat és que finalment no s'inclou el nom de la ministra d'Igualtat, Irene Montero.





18:43 Salut estudia eines d'intel·ligència artificial per millorar l'eficiència de la sanitat pública



El Departament de Salut ha fet el primer pas per començar a incorporar la intel·ligència artificial (IA) al sistema sanitari català. Segons ha anunciat el conseller, Manel Balcells, el departament ha engegat aquest dilluns un programa per avaluar prop d'un centenar d'eines d'IA, aplicables a diferents àmbits, amb l'objectiu de fer un seguiment del seu desenvolupament i, si es consideren útils, aplicar-les al sistema. El propòsit final de la iniciativa és millorar el diagnòstic dels pacients i fer més eficient el sistema. Balcells ha explicat que en algun dels àmbits on s'han detectat projectes d'IA més avançats és en el diagnòstic de càncer de pell, la retinopatia diabètica o la radiografia de tòrax.



14:10 USTEC amenaça amb una nova vaga si no hi ha acord amb Educació per revertir les retallades



El sindicat USTEC-STEs (IAC) ha amenaçat amb una nova vaga el proper setembre si no tanquen un acord amb Educació abans que acabi el curs per revertir les retallades. Pel sindicat, l'acord ha de recollir, com a mínim, el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i la garantia d'un termini de cobrament; l'equiparació salarial per a tot el professorat de l'FP; i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys. A més, demanen a la nova consellera, Anna Simó, que quedi escrit el compromís del departament per negociar el calendari escolar i treballar per a un nou pacte d'estabilitat. En roda de premsa, USTEC ha afirmat que les negociacions "estan avançades" i que l'acord "és possible".

13:21 Barcelona recorda les víctimes de l'atemptat d'Hipercor en el 36è aniversari de la tragèdia



Familiars i víctimes del terrorisme s'han concentrat aquest dilluns per recordar les persones que van morir o van resultar ferides a l'atemptat contra el centre comercial Hipercor de l'avinguda Meridiana de la capital catalana la tarda del 19 de juny de 1987. L'acte ha comptat amb representació de l'Ajuntament de Barcelona i dels cossos policials. L'ha presidit el tinent d'alcaldia Albert Batlle, que ha coincidit amb regidors d'altres formacions. S'ha fet al monument a les víctimes del terrorisme, situat a prop de l'Hipercor on va tenir lloc l'atemptat d'ETA ara fa 36 anys. La banda va fer esclatar un cotxe bomba situat a l'aparcament del soterrat del centre comercial, provocant un total de 21 morts i 46 ferits.

13:20 El Govern referma que l'economia catalana creixerà un 1,7% el 2023 i podria arribar al 2%



El Govern ha refermat que l'economia catalana creixerà un 1,7% el 2023 i un 2,2% el 2024, però ha obert la porta a modificar la xifra d'enguany a l'alça. "Podríem revisar les nostres previsions més cap al 2%. Continuem veient un creixement econòmic més moderat, pel context inflacionista i l'enduriment de la política monetària, però amb un ritme per sobre de la majoria d'economies avançades", ha assenyalat la directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica, Marta Curto. Per la seva banda, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha tornat a carregar contra un finançament "injust" i ha criticat el "diferencial inacceptable" entre la xifra d'execució d'inversions de l'Estat (36%) i la Generalitat (85%) a Catalunya.

12:16 Denuncien la dificultat per accedir a l'asil de les persones refugiades: "És impossible tenir cita"



La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR) ha denunciat les dificultats per accedir al procediment d’asil de les persones refugiades. “És pràcticament impossible tenir cita per l’entrevista de sol·licitud de Protecció Internacional a la Policia Nacional”, ha apuntat la codirectora de la Comissió Elena Maya. La CCAR ha presentat aquest dilluns la campanya "Ni un pas enrere en la defensa del Dret d’Asil", coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Catalunya és el tercer territori de l'Estat en nombre de sol·licituds de protecció internacional, amb un total de 10.396 presentades el 2022, 2.000 més que el 2021.

10:41 El nou govern d'Albiol a Badalona compta amb una àrea d'ocupacions il·legals i una de feminisme i LGTBIQ+



Menys de 48 hores després de ser investit alcalde, Xavier Garcia Albiol ja ha presentat el que serà el seu govern a Badalona per als pròxims quatre anys. Entre el més destacat hi ha una àrea d'ocupacions il·legals i una altra de feminisme i LGTBIQ+, encabida també amb gent gran i diversitat funcional. El nou executiu municipal també redueix tinences d'alcaldia respecte a l'anterior legislatura, passant de sis a quatre.

09:04 Xavier Trias afirma que l'operació Collboni no invalida un pacte Junts-PSC a la Diputació de Barcelona: "No estic en contra d'aquest pacte"



Xavier Trias ha afirmat que el resultat de la investidura a Barcelona -amb l'elecció de Jaume Collboni gràcies als vots dels comuns i el PP- no ha d'impedir un pacte entre Junts i el PSC a la Diputació de Barcelona. "No estic en contra d'aquest pacte", ha apuntat Trias en una entrevista al programa Els Matins de TV3. "Tinc un gran respecte per la senyora [Núria] Marín. Com també tinc un gran respecte pel senyor [Antonio] Balmón, que a mi mai m'ha faltat a la paraula. Els que falten a la paraula els hem d'apartar la política", ha argumentat, en referència a l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i l'alcalde de Cornellà. Els retrets estaven dirigits a Collboni. Trias entén que el malestar de Junts pel fet que l'hagin apartat de l'alcaldia de Barcelona no ha de comprometre pactes per assolir altres espais de poder: "Ja sé que hi ha coses que són complicades d'entendre. Hem d'estar amb capacitat de poder governar. Que jo estigui enfadat o indignat, no vol dir que no siguem intel·ligents".

08:57 Xavier Trias revela que va saber que no seria alcalde escoltant la ràdio



Xavier Trias ha revelat aquest dilluns que va saber que no tornaria a ser alcalde de Barcelona mentre escoltava la ràdio. "Una hora abans vaig saber que no seria alcalde. Vaig avisar la família que no vinguessin. Havíem quedat que em trucarien [els adversaris] abans si canviaven la decisió. I encara espero que em truquin", ha exposat Trias al programa Els Matins de TV3. "Continuen governant els mateixos i amb el suport del PP", ha afegit el candidat de Junts sobre la decisió de Jaume Collboni de mantenir els càrrecs dels comuns a l'Ajuntament. Trias, que ha afirmat que deixarà l'Ajuntament -sense posar data al seu adeu-, ha detallat que encara no ha parlat amb Collboni i tampoc amb Ada Colau.

08:55 Descobreixen un nou medicament que millora la supervivència dels pacients amb càncer de mama amb metàstasi



Afegir un nou fàrmac oral al tractament estàndard millora la supervivència de pacients amb càncer de mama metastàtic tipus HR+ HER2. Així ho determina un assaig clínic amb 708 pacients prèviament tractats amb teràpia endocrina en què ha participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). L'estudi, que s'ha publicat a la revista New England Journal of Medicine, ha demostrat que la combinació de la medicació habitual amb el nou fàrmac Capivasertib, desenvolupat per Astrazeneca, pot reduir en un 40% del risc de progressió de la patologia i la mort.