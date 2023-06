rep un seguit de casos d'adolescents que pateixen un nou trastorn infantil detectat des dels primers anys de la pandèmia. Segons explica el diari Ara, es tracta de trastorns de moviments funcionals i sons que afecten els adolescents, en la, que apareixen de manera sobtada. No se l'ha de confondre amb la síndrome de Tourette.Ara per ara, els metges del departament de neurologia pediàtrica de Sant Joan de Déu determinen que aquest "tic"sons forts, crits involuntaris, ganyotes, espasmes del cap, parpellejos forts i repetitius, colpejar-se el pit, tirar objectes o repetir certes paraules concretes. Segons apunta el rotatiu, els metges de l'hospital barceloní asseguren que el seu origen està relacionat en fer ús deEl fet d'imitar els tics que veuen els adolescents a la pantalla, que consumeixen de manera pràcticament massiva, els pot haver dut a copiar moviments com els de la síndrome de Tourette. La qüestió és que, neuròleg pediàtric del centre, ha explicat al rotatiu que "que d'altres a patir aquest trastorn" perquè són aquells que tenen un neurodesenvolupament molt lleu que no els han diagnosticat mai. "El que comença com una imitació innocent pot esdevenir una conducta", afirma.

