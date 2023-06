Mor una altra persona per la síndrome de la immersió en una platja de Múrcia

Nova tragèdia en una platja de l'estat espanyol.després de patir els efectes mortals de la síndrome de la immersió. Els fets han ocorregut a la platja de Dos Mares,. Segons han informat els serveis d'emergències, diverses trucades realitzades a dos quarts de tres van alertar que hi havia un cos flotant més enllà de la sorra.Sanitaris i serveis d'emergències del territori murcià van dirigir-se als llocs dels fets. Allà van trobar-se el cos de la dona, queVan intentar reanimar-la, però no es va poder fer res per salvar-li la vida.és a dir, quan els vasos sanguinis es redueixen de mida de manera brusca per un canvi molt sobtat de temperatura. Això passa en situacions comunes per a molts submarinistes, que ja es preparen per a aquestes circumstàncies i evitar entrar de manera molt brusca a l'aigua. Ara bé, també passa en banyistes que entren en aigües molt i molt fredes.El contrast amb la temperatura corporal provoca un efecte que pot ser mortal.(per això està associat al concepte tall de digestió), als que han pres molt el sol,o a persones sota els efectes de begudes alcohòliques.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola