Feijóo proposa a Sánchez un pacte perquè governi el més votat

El president del PP,, ha proposat al cap de l'executiu estatal,, que governi Espanya el partit més votat en les eleccions del pròxim 23 de juliol. Més concretament, Feijóo ha ofert a Sánchez abstenir-se si el PSOE guanya els comicisi a la inversa, que Sánchez s'abstingui perquè als populars no els hi calguin els vots de Vox. Amb aquest suggeriment, el líder conservador ha assegurat en una entrevista a la Cadena Ser que el PP "continua sent un partit d'Estat" contràriament, a parer seu, del PSOE.Per a argumentar-ho,perquè poguessin liderar els respectius executius. "En canvi, el PSOE no té cap problema amb què governi Vox, el que no vol és que governem nosaltres", ha etzibat. Feijóo ha considerat que Sánchez ja ha dit "sense embuts" que no té problema per pactar amb el sobiranisme català vistos elsals quals s'ha arribat a lai amb Barcelona a tocar. Feijóo ha exposat d'aquesta manera les regles del joc en la campanya que ja s'acosta i també en els futurs pactes. "Demano equitat i decència, no accepto la triple moral del govern socialista", ha resumit el popular, que també ha avançat que es quedarà a l'oposició si perd els comicis.Feijóo també ha tingut temps d'opinar sobre el recent pacte entre el seu partit i l'extrema dreta de Santiago Abascal a les. El cap de files del PP ha precisat que. No obstant això, sí que ha volgut subratllar que en l'entesa es parla sobre la violència contra les dones i també sobre la violència domèstica i que "no hi ha ni un sol punt en què es qüestioni la violència de gènere". A més a més, ha apuntat que qui portarà la carpeta d'igualtat en els diferents territoris on governaran amb Vox d'una manera o altra és el PP.El 2019, Feijóo va assegurar que era un "error" que l'extrema dreta entrés a les institucions., va etzibar. Ara, quatre anys després i amb els pactes fets públics, ha opinat que el seu discurs no s'ha mogut i que encara "es desconeix si Vox són populistes perquè no han governat". D'altra banda, "el populisme de l'independentisme, Podem i Sumar, és clar", ha resolt el popular.

