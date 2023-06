Elhan tancat aquest dilluns unAquest cop ho han fet a les, on han decidit que el partit d'extrema dreta tingui laper facilitar les negociacions entre tots dos partits per investir la candidata popular,, en el govern. Per la seva banda, el PP es quedaria la vicepresidència i la secretaria primera. En els darrers comicis, els conservadors van aconseguir 25 dels 59 diputats en joc, per la qual cosa necessiten el suport dels ultres.Encara que el PP sempre ha defensat un govern en solitari a les Balears, els homes a les files de la formació decontinuen pressionant perquè "pas a pas" s'arribi a una entesa més extensa en els pròxims dies. Una decisió que hauria aplanat el camí per al pacte al qual han arribat aquest vespre és la del candidat de Vox, que ha decidit anar a les llistes de les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol.Ambdós partits han explicat els últims avenços en les converses en un comunicat emès fa pocs minuts. En ell, també precisen queque han de servir per conformar l'entesa. El seu objectiu, han precisat, és "dotar les Illes d'un govern estable".

