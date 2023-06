Europa fracassa en l'intent de regular el mercat elèctric

Els ministres d'Energia de la Unió Europea (aquest dilluns de pactar una. En la reunió a Luxemburg, els titulars d'Energia del bloc no han pogut resoldre les discrepàncies sobre la proposta d'incloure una pròrroga a lesi sobre la defensa francesa de lesDavant la manca d'acord, la presidència sueca ha decidit concloure la trobada iper polir la proposta. "És bo donar una mica més de temps per trobar la manera correcta d'avançar", ha dit la ministra sueca d'Energia,Concretament, les diferències entre els 27 s'han centrat en els anomenats contractes per diferència, a través dels quals els estats acorden amb els generadors un preu fix de compravenda de l'electricitat en un termini determinat i després se'ls retorna la diferència si el preu real ha estat diferent de l'establert. En aquest punt, les divergències es troben en si aquests contractes s'apliquen, com demana França, a les nuclears que allarguin la seva vida útil o ampliïn la seva capacitat.L'altre punt de conflicte és sobre els, és a dir, els sistemes per cobrir les necessitats energètiques quan les renovables no arribin a fer-ho. Amb l'objectiu de sumar Polònia a l'acord, la presidència sueca ha posat sobre la taula poder continuar subvencionant les plantes elèctriques de carbó, cosa que ha topat amb la negativa també de Luxemburg.Davant la, la Comissió Europea va presentar una proposta de reforma del mercat elèctric que busca que els preus siguin més estables i predictibles, així com impulsar les inversions en energia renovable. La negociada aquest dilluns pels ministres és la posició negociadora del Consell en les converses amb el Parlament Europeu per pactar la reforma final. Amb la manca d'acord aquest dilluns, els estats continuaran les converses per fixar la seva posició, mentre la cambra encara ha d'examinar l'esborrany de proposta del ponent per pactar la seva posició negociadora.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola