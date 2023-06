Quina nacionalitat té un bebè nascut a bord d'un avió?

Tot i que fins ara el més habitual eraen un hospital, cada cop més aquesta tendència canvia. Hi ha dones que donen a part a la banyera de casa seva, o en una piscina o en un centre especialitzat de parts i, d'altres, que ho fan en llocs remots i inesperat.És el cas dels, i un exemple el trobem a Barcelona la matinada d'aquest dilluns , quan una aeronau ha hagut d'aterrar d'emergència per un naixement a bord.La resposta depèn de la legislació del país que ocupa el terreny de sota d'on està l'avió en el moment del part.Bàsicament, però, hi ha dos principis que ho regulen: l'-dret de sang- i l'-dret del sòl. El primer implica que el bebè rep lamentre que el segon marca que el nadó en un vol pren laquel'avió en el moment concret.Així, en el cas d'es respecta l'i, per tant, els nadons tenen la nacionalitat dels seus progenitors. "El Ministeri de Justícia estableix que si una persona naix a l'espai aeri espanyol i de pares espanyol rebrà automàticament la nacionalitat espanyola. Això no obstant, si els pares són estrangers, no podrà adquirir la nacionalitat de forma directa", asseguren els experts. D'altra banda, el casel trobem als. Els bebès nascuts a l'espai aeri d'aquests països reben directament la nacionalitat de cada territori.Això suposa que, segons l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), existeixin al voltant de 12 milionsal món. És a dir, els, com ara a sobre d'un oceà. Què passa en aquests casos? La nacionalitat de l'avió és clau. Segons la Convenció Internacional d'Aviació Civil de 1944, els avions tenen la nacionalitat del país en què han estat registrats i, segons una convenció posterior dedicada als apàtrides,

