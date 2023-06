​EnSolsona't: 5 raons per fer una escapada al bell mig de Catalunya

Com arribar a Solsona? A carretera, tot i que es pot fer una part de trajecte amb tren fins a Manresa –tant amb Renfe com amb FGC-, a uns 40 minuts de Solsona, en cotxe.



Des de Manresa s'agafa la carretera C-55.

Des d’Andorra o la Seu d’Urgell s’arriba des de la C-14 fins a Bassella, punt on s’enllaça amb la C-26

Des de Berga s'arriba a través de la C-26.

Des de Lleida o per la Segarra, d’altra banda, s’hi accedeix per mitjà de la LV-3005, que enllaça Solsona amb Guissona

Des de Barcelona s'hi arriba a través de Manresa: en total, menys d'una hora i mitja en cotxe.



També s'hi pot arribar amb autobús, companyia Alsa

Una curiositat geogràfica que molta gent desconeix és que elestà ubicat al. Aquest fet situa la comarca i la seva capital, Solsona , com un. Un cap de setmana sencer, un dia o, perquè no, entre setmana. De fet, és molt recomanableper “ensolsonar-se”, ja que elamb molta història, és l'excusa perfecta per acostar-s'hi.L'–més enllà del mercat-, l'àmplia, el–és la comarca de Catalunya on aquest estil va deixar més empremta-, la indústria del–encara amb una empresa centenària en actiu- o la importància decom la Festa Major, el Corpus o el Carnaval , fan de Solsona un diamant en brut quesi no s'hi ha estat recentment.La seva importància històrica i cultural els va valdre fa uns anys rebre el segell de, concedit per l'Agència Catalana de Turisme. Una demostració que la singularitat de Solsona es mereix una escapada aquest mateix estiu.Solsona és una ciutatarrelades que es respiren per tots els racons del nucli antic, en una població de gegants i bestiari folklòric, de tradició ganivetera i artesania alimentària. A continuació, us expliquem lesbàsiques per “ensolsonar-se”.El divendres al matí és dia de mercat i, per tant, el deentre setmana. És, per tant, el pretext idoni per fer una escapada fins a Solsona. Passejar i comprar entre la cinquantena de parades disposades entre el nucli antic i el passeig del Pare Claret.N'hi ha de productors amb venda directa de pa i pastisseria, làctics, fruites i verdures i carnisseria-xarcuteria. El mercat setmanal no només és un dels motors comercials de la vila, sinó que destaca per la seva història. De fet, és d'amb referències que el situen al segle XI.Un dels elements que configuren la identitat solsonina és el seu comerç local. No en va, en una població de tot just 9.000 habitants hi ha una oferta d'uns 130 establiments de petit comerç, molts d'ells històrics i molt. Destaca una àmplia presència de botigues d'alimentació, vins, moda, joieries, entre molts d'altres tipologies d'establiments.Però es mereixen una menció a part aquelles botigues on es venen les popularsconegudes com a “solsonines”, fetes artesanalment; els prestigiosos; els embotits i les botifarres dels obradors de les carnisseries locals; els dolços de pastisseria, així com productes de cistelleria artesana, entre altres.Un bon al·licient per programar una escapada a Solsona és la gran oferta gastronòmica , que ens permetrà fer-hi, sigui per trencar la gana, per entaular-se al migdia, per sopar-hi en calma o per fer una copa en una terrassa.En aquest sentit, la capital del Solsonès compta amb una, de tota mena: cuina d'autor i de temporada, pizzeries, braseries, vermuteries, cafès i bars, entre altres.Durant l’estiu la ciutat amplia l' oferta de visites guiades , de la mà de Solsona Experience. En aquest àmbit, és molt recomanable el “Tasta Solsonaque fa parada a diferents establiments del centre, explica el seu ofici i producte de proximitat, i que culmina amb un tast de productes locals. És una experiència sota demanda.Un dels trets identitaris més clars de la ciutat que han perviscut al llarg dels segles és el seu llegat barroc, testimoni d’una de lesde la seva història. El barroc es respira en l’arquitectura, com el Palau Episcopal , obra de Francesc Pons, o el portal del Pont . Es pot veure i estudiar de prop en algunes de les peces del Museu Diocesà i Comarcal amb pintors com Francesc Ribalta o la família d'escultors Morató. De fet, tant Solsona com el conjunt del Solsonès són el territori de país ambTambé hi ha elements barrocs a la catedral –malgrat que la construcció és d'estil gòtic- com el retaule de la capella de la Mercè. A més, recentment, s'ha restaurat l'últim gran orge de l'escola catalana.El barroc incorpora un, obre a l’exterior el sistema tancat i aïllat de la ciutat medieval. A mitjan segle XVIII s'inicia la utilització de l'espai que ocupaven les muralles per construir-hi cases que s’obrin per sobre de les muralles. Es fan gran obertures a les façanes de les cases, amb balcons senyorials de forja i amb façanes estucades o pintades de vius colors, com el policromat dels grans retaules de l’època. També s'obre un passeig de circumval·lació i el passeig del Camp.Solsona era un poble d'oficis, amb més d'un centenar en l'època de màxima esplendor. Un dels que ha arribat als nostres dies és el dels. Aquest sector, que va ser de les activitats més pròsperes de la ciutat al segle XVIII, va arribar a tenir una. Actualment, només en queda un, la centenària i emblemàtica Ganiveteria Pallarès –empresa centenària–, que fa ressonar el nom de les navalles solsonines –conegudes com a “pallareses”- més enllà de la comarca. A més, es poden contemplar les col·leccions de dues altres ganiveteries històriques, Casafont i Joan Costa, a l' Oficina Comarcal de Turisme , que inclou un espai monogràfic sobre aquest ofici clau en la història de la ciutat.De l'època barroca també data la fabricació i l’emmagatzematge de glaç, una iniciativa empresarial que es recrea al Pou de Gel . Així com elsde la Festa Major que sorgeixen de la processó que es feia per la festa de Corpus i que més endavant es van incorporar a la processó que es va instaurar en honor a la festa de la patrona de Solsona, la Verge del Claustre. En destaquen els gegants: els més coneguts i irreverents són els de Carnaval –el Gegant Boig, la Geganta Boja, el Mocós i la Geganteta, entre altres-, però també els de Festa Major, amb una qualitat estètica inigualable. Juntament amb els ossos, els nans, les bèsties i el Drac –documentat des de 1692 i que mai s'ha substituït- es poden visitar tot l'any al Quarto dels Gegants . A més, s'organitzen visites guiades per conèixer totes les famílies de gegants, activitat ideal per a famílies.