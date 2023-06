Escàndol a Madrid: mor una teleoperadora i el «call center» obliga els companys a continuar treballant

És la notícia de la qual s'han fet ressò tots els mitjans espanyols. Dimarts passat l'Inma, treballadora d'un cdes de fa diversos anys va morir inesperadament en el seu lloc de feina. Va perdre la vida al voltant de les 14:00 del migdia i CGT ara han denunciat quede l'Inma al costat. L'explicació que els van donar per justificar-ho? "Fem un servei essencial".Per la seva banda, la Confederació General del Treball del Sector Federal de Telemarketing també ha emès un comunicat al respecte. L'oficina està situada al carrer San Romualdo, al districte de Sant Blas-Canillejas de la capital espanyola. Quan una companya va veure que l'Inma semblava que es desmaiava, la va agafar perquè no caigués a terra i va intentar de totes les maneres reanimar-la, però sense èxit.“No ens preparen per a aquestes coses i reaccionem sobre la marxa, tard i malament", ha etzibat el sindicat, que també ha apuntat que expliquen l'ocorregut no amb la intenció de fer mal o ferir sensibilitats, sinó perquè consideren que estan "obligats" a fer-ho per evitar que aquests "esdeveniments Kafkians tornin a produir-se”., ha precisat la CGT., han recordat alguns teleoperadors, que han narrat com van continuar treballant com si la cosa no anés amb ells. "Era necessari parar, desallotjar el centre. Demanarmentre teníem algú que repetia constantment Som un servei essencial", han denunciat per tot seguit preguntar-se: "Hi ha alguna cosa més essencial que la vida? La resposta sembla evident, però els fets ho desmenteixen", han conclòs.El sindicat CGT no ha volgut desmerèixer l'oportunitat per expressar la seva "repulsa" als responsables de l'empresa, als quals ha opinat els ha faltat "moltíssima humanitat, empatia i respecte". A més a més, han indicat que, cosa que podria passar per oferir suport psicològic a la resta de l'equip, "comunicar-se clarament, oblidar les trucades i pensar en les persones a les quals els costarà curar la ferida”.La CGT també ha assegurat que l'endemà de la mort de l'Inma, dimecres passat, l'empresa va trobar-se amb el Comitè de Seguretat i Salut per "dirimir responsabilitats, que es reconegui el que ha passat, veure com s'investiga i crear unper a aquests casos". Finalment, han enviat el seu "afecte a la família, amics i companys" i han insistit que "no pot tornar a passar".

