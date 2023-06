La manca de bateries posa en risc la prohibició dels vehicles de benzina i dièsel

El Tribunal de Comptes ha qüestionat l'estratègia de laper augmentar laper ai ha alertat que lesd'aquesta podria "" més enllà del 2035, com aspira Brussel·les.En un informe publicat aquest dilluns, critiquen que l'estratègia de l'executiu comunitari "quantificats i acotats en el temps" per a la producció de bateries. Tampoc "té en compte la capacitat de la seva indústria de bateries per satisfer" la demanda. Els auditors també han revisat alguns plans dels estats membres i han constatat quei pròpies per a aquest sector.En canvi, destaquen quevan desenvolupar les seves estratègies ja el 2018 i el 2020, respectivament. Totes dues les veuen "coherents" amb els plans de Brussel·les i consideren que es basen en "les aportacions de les parts interessades del sector indústria i de l'àmbit de la investigació".A part de posar en risc la prohibició dels cotxes de combustible, el Tribunal de Comptes avisa de la"Per aconseguir una flota amb zero emissions el 2035, la UE pot dependre en gran manera de bateries i vehicles elèctrics importants, en detriment de la seva indústria d'automoció i mà d'obra", apunta el comunicat dels auditors. En aquest sentit, avisen que elsen favor d'altres regions, en particular els Estats Units" perquè "ofereixen enormes incentius".Si bé l'informe constata que entre 2014 i el 2020 la Unió Europea va injectar almenys 1.700 milions d'euros en subvencions i garanties de préstecs a la indústria de bateries, als quals se sumen fins a 6.000 milions d'ajudes estatals, els auditors consideren que la CE "no té una visió general del suport públic" al sector i això "dificulta una coordinació i orientació adequades".

